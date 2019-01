Popolare di Bari, Sapelli si dimette. Il vicepresidente lascia dopo 10 giorni

di Andrea Deugeni

Il nuovo corso De Bustis alla corte della famiglia Jacobini alla Banca Popolare di Bari registra la prima défaillance. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, indiscrezione confermata poi dal diretto interessato raggiunto telefonicamente in Sud America (a Bogotà, Colombia), Giulio Sapelli si è dimesso da vicepresidente della banca pugliese.



Giulio Sapelli

In realtà, la lettera con le dimissioni è datata ed arrivata in banca il 13 dicembre, ma dalla Popolare di Bari la notizia non era stata resa nota.



Un fulmine a ciel sereno per la nuova gestione De Bustis - banchiere che la famiglia del fondatore Jacobini ha richiamato in Puglia per traghettare l'istituto nella complessa trasformazione in Spa - perché Sapelli, storico dell'economia sondato in primavera anche da Matteo Salvini e Luigi Di Maio per il ruolo di presidente del Consiglio di un governo Lega-M5S, era stato nominato dal consiglio di amministrazione, presieduto da Marco Jacobini, solamente lo scorso 3 dicembre.

Il diretto interessato non ha voluto fornire spiegazioni che l'hanno portato ad un addio così repentino.