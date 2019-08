Popolare di Bari, semestre in perdita di 58,6 mln. Entro l’anno via Cr Orvieto

Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Bari ha approvato i dati di bilancio del primo semestre 2019, mentre entra in fase avanzata la cessione della Cassa di Risparmio di Orvieto. La Popolare di Bari detiene il 73,5% dell'istituto umbr: dopo la ricezione, il 13 giugno scorso, di un'offerta vincolante da parte di SRI Global Limited, la Banca ha ricevuto una 'confirmatory binding' a fronte della quale ha concesso l'esclusiva per la cessione della quota di partecipazione della controllata. L'operazione sara' conclusa entro la fine dell'anno, con benefici sostanziali sul livello dei ratio patrimoniali, si legge in una nota. I conti: il margine di intermediazione, pari a 154,9 milioni, si caratterizza per una contribuzione del margine da servizi del 42% (65,6 milioni le commissioni nette).

Il risultato consolidato del semestre evidenzia una perdita di 58,6 milioni (73,3 considerando l'effetto delle imposte), con costi operativi pari a 169,4 milioni e rettifiche su crediti, in forte riduzione, che si attestano a 44,2 milioni. Il Consiglio di Amministrazione - si legge nella nota - procedera' con decisione sulla strada di una programma d'urto (crash program) con significativi interventi sul versante della riduzione dei costi e dei rischi e per un deciso impulso sul versante dei ricavi, che consentira' di ottenere un significativo miglioramento del conto economico nel secondo semestre. Con riferimento ai principali dati consolidati, l'attivo totale al termine del primo semestre si e' attestato a 13,64 miliardi rispetto ai 13,94 della fine dell'anno precedente. La raccolta totale consolidata (ad esclusione dei rapporti con Cassa Compensazione Garanzia) e' risultata pari a 14,14 miliardi, con la componente diretta attestata a 10,22 miliardi.

L'indiretta si posiziona a 3,92 miliardi. Gli impieghi netti a clientela (ad esclusione dei rapporti con Cassa Compensazione e Garanzia e dei titoli di debito), risultano invece pari a 7,86 miliardi. I coefficienti patrimoniali consolidati al 30 giugno 2019 si attestano al 6,22% con riferimento al CET1 ed al Tier 1 Ratio e all'8,12% per il Total Capital Ratio. Detti valori - si legge nella nota - sono inferiori agli Overall Capital Requirement (OCR) ratio correnti per il Gruppo, come comunicati nel 2019 da Banca d'Italia, con riferimento al Tier One (OCR pari al 9,453%) e al Total Capital Ratio (11,771%). A fine luglio 2019 e' stata perfezionata l'operazione di capital relief che determina, con riferimento al 30/06/2019, coefficienti pro-forma in aumento di circa 100 e 120 bps, rispettivamente, per il Tier 1 Ratio ed il Total Capital Ratio. Rimane solida e stabile la posizione di liquidita', con i due indicatori LCR e NSFR attestati rispettivamente al 180% ed al 118% (limite regolamentare 100%), con un buffer di liquidita' superiore a 2,0 Mld di euro, in ulteriore crescita a 2,3 Mld a luglio per effetto dell'operazione di capital relief.