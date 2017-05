Popolare Vicenza, sanzioni Consob agli ex vertici

Bpvi: da Consob sanzioni per 9,14 mln a ex vertici

Consob ha sanzionato la Banca Popolare di Vicenza per un totale di 9,14 milioni di euro per violazioni commesse dal vertice aziendale tra aprile 2011 e aprile 2015. I provvedimenti, informano una nota, riguardano il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale in carica all'epoca dei fatti, nonche' alcuni dirigenti della banca.

Agli stessi soggetti sono state comminate anche le sanzioni accessorie della perdita temporanea dei requisiti di onorabilita' e dell'incapacita' di assumere incarichi in societa' quotate o loro controllate per un totale di 76 mesi. In particolare, prosegue il comunicato, Consob ha accertato - al termine di un'attivita' di vigilanza, che ha compreso anche un'ispezione fra aprile 2015 e febbraio 2016 - che la banca ha violato le discipline in materia di regole di condotta degli intermediari nei confronti della clientela, di prospetto, di offerte al pubblico e di informazione societaria. I comportamenti illeciti risultano essere frutto di scelte aziendali riconducibili, secondo i rispettivi ruoli e responsabilita', ai principali livelli decisionali e di controllo interno della banca.