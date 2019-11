Economia

Mercoledì, 6 novembre 2019 - 07:18:00 Popolare di Bari, cda a raffica per il piano industriale. Rumors Al via oggi il tour de force per il salvataggio dell'istituto pugliese

Tour de force in vista per la Popolare di Bari. L’istituto pugliese dovrebbe finalizzare entro fine mese il proprio piano industriale. Un piano che secondo i rumors è destinato, nei programmi della nuova governance della popolare di Bari, a rimettere in sicurezza il patrimonio e ritrovare redditività. L’esame delle prossime strategie della Popolare di Bari inizierà, scrive oggi il Sole, con il consiglio di amministrazione di oggi e proseguirà nei prossimi giorni con più riunioni del board sino alla sua approvazione. A questa seguirà la valutazione di Bankitalia e la presentazione alle organizzazioni sindacali. Ma ccosa conterrà il piano? Quelle misure d’urto che il numero uno Giannelli aveva annunciato subito dopo il suo insediamento. Sicuramente, quindi, dei tagli di costo. Poi la ricostituzione del capitale sociale. Infine un’aggregazione.