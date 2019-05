Post-voto, Borse Ue in leggero rialzo. Milano apre a 0,2%. Spread a 270 punti

Borsa: corre dopo voto Ue, Ftse Mib +1,2%; balzo Fca

I risultati del voto Ue, con i sovranisti che non sfondano, sostengono i listini europei. Anche Piazza Affari è ben intonata e sale dell'1,2%, il rialzo più ampio fra le principali borse del Vecchio Continente in una giornata in cui sono chiuse Londra e Wall Street. A far correre la Borsa di Milano è anche lo scatto di Fca, che sale del 12,4% dopo che ha presentato una proposta di fusione a Renault per la creazione di un gruppo che vedrebbe Exor (+8,2%) come primo azionista. Ben intonati i finanziari (Intesa Sanpaolo +1,18%) e le utilities. Sale anche Tim (+1,22%) sulle indiscrezioni che riguardano la rete. Generalmente positiva l'energia, fra gli industriali si muove in controtendenza Pirelli (-0,5%)

La Borsa di Parigi apre in rialzo dopo le elezioni per il rinnovo del parlamento europeo. Il primo indice Cac-40 avanza dello 0,47% a 5.341 punti.

La Borsa di Francoforte apre in rialzo dopo le elezioni per il rinnovo del parlamento europeo. Il primo indice Dax avanza dello 0,56 a 12.077 punti.(ANSA). LE 27-MAG-19 09:12 NNNN

Spread Btp-Bund in lieve rialzo, 270 punti dopo voto Ue

Lo spread tra Btp e Bund tedesco e' in lieve rialzo in avvio di giornata dopo il voto Ue e segna 270 punti contro i 267 della chiusura di venerdi'. Il rendimento del titolo decennale del Tesoro e' al 2,58%.