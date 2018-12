Poste, altolà alla vendita delle polizze. Rende poco. Rumors

Fermi tutti. Poste Italiane avrebbe stoppato il processo di selezione per un partner assicurativo nel settore dell’Rc Auto. I rumors si rincorrono, ma l'altolà all'operazione per la vendita di polizze allo sportello sarebbe arrivato.

Solo lo scorso ottobre il gruppo guidato da Matteo Del Fante aveva inviato una missiva alle compagnie selezionate in una short list, tra le quali Generali, Unipol, Allianz, Axa e Zurich, per informarle della volontà di correggere la rotta rispetto a un percorso di massima sino a quel momento seguito.

Nella lettera, ricorda il Sole 24 Ore, Poste informava di volersi riservare di scegliere anche più di un partner per l’Rc Auto, possibilmente due. Un'idea che non sarebbe stata accolta con entusiasmo dai gruppi assicurativi. Ora l'intenzione di non proseguire nell'iniziativa perché Poste avrebbe appurato che la profittabilità del business sarebbe molto contenuta.