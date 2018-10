Poste, indietro tutta sull'Rc Auto

Indietro tutta! Poste italiane fa marcia indietro sulla partita del ramo Rc Auto. La frenata sul debutto del gruppo postale guidato da Matteo Del Fante nelle settore delle polizze auto era già nell’aria da settimane ma adesso i rumors sono diventati conferme semi-ufficiose. La compagnia in pratica aveva avviato un riflessione che l’aveva portata a ripensare la strategia su questo fronte.

Alla fine ha deciso che la cosa migliore da fare in questo momento era quella di concentrarsi sullo sviluppo di altri rami Danni, con il welfare in prima linea e Poste Assicura che in pochi mesi ha rivisto completamente la gamma prodotti, investendo molto in tecnologia.

l progetto Rc Auto era quindi stato accantonato nei fatti, ma ora sarebbe arrivato anche lo stop definitivo, perché nei giorni scorsi, secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, sarebbe stata inviata una lettera alle compagnie assicurative che erano state chiamate a partecipare alla gara per diventare partner di Poste Italiane nel ramo Rc Auto, annunciando lo stop alla gara. In competizione c’erano le big del mercato tra cui compagnie di primo piano quali Generali , Unipol e Allianz.