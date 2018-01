Poste Italiane aderirà all’aumento di capitale di Anima Holding S.p.a.

Poste Italiane, l'annuncio: aderirà all’aumento di capitale di Anima Holding S.p.a.

Poste Italiane S.p.A. (“Poste Italiane” o la “Società”) rende nota la propria intenzione di aderire all’aumento di capitale sociale a pagamento di Anima Holding S.p.A. (“Anima”). Il Consiglio di Amministrazione di Anima ha ricevuto delega di attuazione dell’aumento per un importo fino a un massimo di Euro 300 milioni da parte dell’Assemblea Straordinaria della stessa Anima svoltasi lo scorso 15 dicembre 2017. Poste Italiane – che detiene una partecipazione in Anima pari a circa il 10,04% – procederà quindi a sottoscrivere, secondo termini e modalità che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Anima, le azioni di nuova emissione di Anima per la quota di sua spettanza.