Poste Italiane con Caritas promuove l'iniziativa "Valori ritrovati"

Roma, 5 dicembre 2018 – Poste Italiane è sempre vicina alle famiglie più bisognose. E in occasione della 33° Giornata internazionale del Volontariato l’Azienda guidata dall’AD Matteo Del Fante ha presentato “Valori Ritrovati”, l’iniziativa che devolve alle famiglie in difficoltà il contenuto dei pacchi non ritirati o non consegnati per l’impossibilità di trovare il destinatario e fino a oggi mandati al macero. Oggetti di ogni tipo – capi di abbigliamento, giocattoli, piccoli elettrodomestici, utensili per la casa – fino a oggi destinati alla distruzione - troveranno così nuovi proprietari. Grazie a un accordo con la Caritas Diocesana di Roma, il contenuto dei pacchi sarà infatti recuperato e consegnato agli “Empori della Solidarietà” di Caritas, un circuito di supermercati che fornisce gratuitamente prodotti di prima necessità alle famiglie bisognose.

L’iniziativa “Valori Ritrovati” è stata presentata oggi dall’Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, insieme a Don Benoni Ambarus, Direttore della Caritas Diocesana di Roma.

“Con questo progetto – ha detto Matteo Del Fante - Poste Italiane dà attuazione pratica ai principi di economia circolare, aiutando migliaia di famiglie meno fortunate. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Azienda di promuovere e sviluppare la propria presenza a livello nazionale e territoriale a sostegno di iniziative di inclusione e di solidarietà sociale, favorendo la partecipazione e il coinvolgimento dei suoi oltre 135 mila dipendenti in un quadro di responsabilità sociale d’impresa diffusa e partecipata”.





“’Valori ritrovati’ – ha spiegato il Responsabile Corporate Affairs di Poste Italiane, Giuseppe Lasco - è parte di un vasto programma di attività di Corporate social responsibility e rappresenta un nuovo capitolo di iniziative con il quale l’Azienda dimostra attraverso un progetto concreto la tradizionale attenzione alle persone e, in particolare, alle famiglie che vivono situazioni di disagio economico”.

L’iniziativa prevede la partecipazione di volontari di Poste Italiane che saranno impegnati a Roma, Perugia e Pescara nella distribuzione dei beni, per le attività di magazzino e nelle pratiche amministrative.

Poste Italiane ha individuato come partner la Caritas Diocesana di Roma per la sua funzione di referente della rete nazionale di Empori della Solidarietà, supermercati a tutti gli effetti presenti in Italia, dove le famiglie in difficoltà possono approvvigionarsi gratuitamente di generi di prima necessità.

Tutti i plichi vengono aperti e verificati al loro interno. Rientrano nella tipologia dei pacchi oggetto dell’iniziativa i “colli anonimi”, cioè quelli che non presentano alcuna informazione che possa far risalire al mittente/destinatario, e i “colli abbandonati”, vale a dire i pacchi non recapitabili al destinatario e rifiutati dal mittente.