Poste Italiane riunisce a Roma gli Stakeholder

Sostegno al territorio, valorizzazione delle risorse, customer experience, decarbonizzazione immobili e logistica, finanza sostenibile, integrità e trasparenza. Poste Italiane ha riunito a Roma il terzo Forum Multistakeholder per approfondire e condividere i sei pilastri su cui intende puntare con tutti i soggetti coinvolti nell’attività dell’azienda.

“Essere sostenibili significa agire in modo responsabile. Le sessioni tematiche che si terranno in questa giornata, serviranno a darci una serie di suggerimenti. Riteniamo che il percorso di sostenibilità debba nascere con una grande attenzione del vertice aziendale, ma anche da quello che sentiamo dai nostri stakeholder. - ha spiegato ai microfoni di Affaritaliani Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane - Ci saranno sicuramente iniziative nell’ambito della sostenibilità di impatto ambientale, sulla nostra attività di investimento, ci saranno sicuramente degli input sul nostro sistema di governance.”

Una giornata non-stop di confronto e dialogo con più di 400 fra i rappresentanti delle comunità territoriali, del mondo finanziario e delle società di rating, delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali, del terzo settore, del mondo delle imprese e delle professioni e dei dipendenti.

Il Piano d’impresa Deliver 2022 ha infatti definito una strategia di Gruppo che integra obiettivi finanziari e operativi con una chiara visione delle tematiche ambientali, sociali e di governance, offrendo così un riferimento operativo e culturale in materia di investimento responsabile.

Intervenendo dal palco, Giuseppe Lasco, vicedirettore generale e responsabile coprporate affaris di Poste Italiane, ha illustrato le caratteristiche del ‘modello Poste’ in tema di sostenibilità, approfondendo i contenuti dei sei pilastri e i valori di concretezza e trasparenza a servizio degli stakeholder.

“il modello prende avvio da contenuti che guidano il nostro modo di essere impresa: integrità e trasparenza, valorizzazione delle persone, sostegno al territorio, customer experience, decarbonizzazione e finanza sostenibile sono i nostri pilastri che ogni anno condividiamo e aggiorniamo in funzione delle opinioni e delle priorità dei nostri stakeholder. Raggiungere una buona reputazione è conseguenza di una solida azione in materia di sostenibilità, e consolidarla nel tempo rende più forte l’azienda sul mercato, genera valore per gli azionisti, i clienti e i dipendenti e favorisce un rapporto trasparente e paritario con tutti coloro che vivono, lavorano, utilizzano i nostri servizi ogni giorno.”