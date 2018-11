Poste non molla sull'Rc auto. E centra i target Solvecny

Indietro tutta, anzi no. Poste sulle Rc auto, ovvero la vendita di polizze di operatori terzi allo sportello, va avanti eccome. E nel frattempo mette in sicurezza il proprio patrimonio, minacciato dallo spread.

Il gruppo guidato da Matteo Del Fante ha infatti messo in sicurezza il coefficiente di solvibilità, l’indicatore di solidità patrimoniale previsto dalla direttiva Solvency II, che da mesi soffre per colpa dell’aumento dello spread. I ruomors raccontano come l'andamento di questi ultimi mesi del debito sovrano abbia messo sotto pression questo indice nelle compagnie assicurative maggiormente esposte sui titoli di Stato, inclusa Poste.

La quale ne possiede tra 130 e 140 miliardi, di cui circa 90 fanno capo a Poste Vita. Intanto, rivela il Sole 24 Ore, la società prosegue con la ricerca di un partner per l’RcAuto. Il gruppo ha inviato a 5 player della s (Generali, Unipol, Allianz, Axa e Zurich) una missiva con la quale si comunicava che la scelta finale potrebbe non riguardare più soltanto un partner, ma potrebbero essere anche due. E pensare che fino a poche settimane fa il progetto sembrava in stand by.