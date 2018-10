Poste punta a 1,6 miliardi di transazioni via smartphone

Poste punta dritto sugli smartphone e lo fa con Poste pay. Queste le indiscrezioni che trapelano dal gruppo guidato da Matteo Del Fante, che avrebbe messo nel mirino i pagamenti via smartphone con PostePay, che è il maggiore istituto italiano di valuta elettronica.

Nel dettaglio il business plan prevede di passare da 900 milioni di euro di transazioni annue a 1,6 miliardi ed evidenzia come il gruppo non parte certo da zero, considerando che ha emesso 26,2 milioni di carte di pagamento e che le sue app sono state scaricate più di 19 milioni di volte, con 2,2 miliardi digital wallet (i pagamenti con il telefonino).

Cruciale, scrive Milano Finanza, sarà il ruolo di Poste Mobile. L’operatore di telefonia pareva destina pareva destinato ad essere ceduto ed invece è stato integrato in PostePay per mettere insieme le potenzialità delle carte con quella dei telefonini.