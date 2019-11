Prada for Adidas, partnership di tradizione, tecnologia e innovazione

Prada, leader nel settore del lusso e adidas, leader nel settore dell'abbigliamento sportivo, hanno unito le loro forze per dar vita a un nuovo percorso collaborativo con lo scopo di esplorare gli aspetti legati alla tradizione, alla tecnologia e all’innovazione, sfidando le convenzioni attraverso strategie inaspettate. La nuova visione trae ispirazione dal prestigioso passato di entrambi i marchi, sfruttandone le competenze tecnologiche per riprogettare e innovare icone senza tempo. Il percorso dinamico ed evolutivo procederà per traguardi, segnando un radicale allontanamento dagli schemi finora conosciuti, ma rimarrà al contempo ancorato al solido patrimonio di ciascun marchio attraverso la condivisione di approcci e obiettivi. Dall’unione tra Prada e adidas nasce un know-how tecnico multisfaccettato, fondato sull'impiego creativo dei materiali e sulla continua progettazione. Questa collaborazione sancisce un'autentica fusione tra moda e sport. La tradizione sportiva e l'approccio visionario allo sviluppo tecnologico di adidas si fondono con l'esperienza nel settore della pelletteria e l'impareggiabile interpretazione del lusso e della qualità di Prada, sinonimo di un Made In Italy famoso in tutto il mondo. La collaborazione creativa nasce da una passione condivisa per lo sport.

Il team velico di Luna Rossa, fondato nel 1997, con cui Prada partecipa alla Coppa America - il più antico trofeo sportivo della storia, nonché la più prestigiosa competizione velica internazionale - è il laboratorio perfetto per testare nuovi materiali e tecnologie, e possiede le condizioni ideali per perfezionare la scienza della vela. Nel corso della sua storia, adidas ha aperto la strada all'innovazione sportiva e alla tecnologia di precisione e i traguardi raggiunti l’hanno trasformata in un'icona di fama mondiale. Parallelamente, il carattere iconico di Prada risiede nell'interazione tra forma e funzionalità, tra lusso e utilità, e nella capacità di accostare ideologie differenti.

L’incontro tra questi due mondi così diversi, ulteriormente rafforzato da un'incessante e reciproca ricerca dell'eccellenza, conduce inevitabilmente a una nuova singolarità. Al suo apice, la collaborazione porterà alla produzione delle nuove calzature tecniche da vela di Luna Rossa che saranno svelate nel 2020. Le due aziende hanno inoltre iniziato a esplorare i rispettivi archivi monumentali: il primo traguardo della collaborazione è la presentazione di due modelli Prada for adidas che attingono al ricco patrimonio e alla tradizione iconografia di entrambi i marchi, rendendo omaggio a classici senza tempo. Nati per lo sport, ripensati per lo street style, e ora trasformati in articoli di lusso, i classici di entrambi i marchi, ricontestualizzati e rivisitati, debutteranno a livello mondiale a dicembre 2019, a testimonianza di una nuova ed esclusiva collaborazione in cui creatività e