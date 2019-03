Prada, nel 2018 -17,6% di utile netto e aumento dei ricavi del 3%

Il gruppo Prada ha chiuso il 2018 con un utile netto di 205 milioni di euro, in calo del 17,6% rispetto al 2017. Alla prossima assemblea verra' proposta la distribuzione di un dividendo di 6 centesimi di euro, rispetto ai 7,5 precedenti. Tra gli altri dati di bilancio, i ricavi salgono del 3% a 3,142 miliardi di euro, mentre il margine operativo lordo scende da 588 a 551 milioni, il risultato operativo passa da 360 a 324 milioni. La posizione finanziaria netta e' negativa per 309 milioni, contro i -104 del 2017. La generazione di cassa operativa e' stata di 365 milioni e nell'anno, informa una nota, sono stati creati 797 posti di lavoro.

"Il 2018 si chiude con risultati che dimostrano come le nostre recenti iniziative abbiano avuto un riscontro positivo dal mercato con un ritorno in termini di crescita dei ricavi - ha commentato l'a.d. Patrizio Bertelli - il rinnovamento strategico e la conseguente revisione organizzativa, da completarsi nei prossimi mesi, conferiranno all'azienda una struttura piu' dinamica e una rinnovata capacita' di interpretare l'evoluzione culturale delle nuove generazioni, con le quali condividere l'identita' dei nostri brand. Abbiamo gia' avviato un programma di aggiornamento tecnologico che accrescera' il controllo e l'efficienza su tutti i fattori del business, dal marketing alla logistica, dal prodotto al servizio al cliente. Continueremo a investire nelle tecnologie digitali per offrire una brand experience sempre piu' immersiva e coinvolgente. Inoltre stiamo investendo per rafforzare l'infrastruttura industriale al fine di garantire tempestivita' delle risposte alle diverse esigenze dei singoli mercati. I prossimi mesi ci vedranno impegnati nell'accelerazione di questo processo di rinnovamento e sono certo che tutte queste iniziative, fondamentali per il futuro del Gruppo, si tradurranno in crescita di valore per gli azionisti su un ampio orizzonte temporale".