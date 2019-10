Prada si compra Fratelli Prada, a Miuccia le quattro boutique milanesi

Prada ha annunciato nella notte l’acquisto della società Fratelli Prada che possiede quattro negozi storici del gruppo del lusso a Milano come riporta Reuters: due in Via Monte Napoleone, uno in Galleria Vittorio Emanuele II e uno in via della Spiga

Così facendo la casa di moda ha assunto il controllo diretto di tutti i negozi di Milano razionalizzando la distribuzione diretta. Fratelli Prada era controllata da Miuccia Prada, proprietaria, direttore artistico e amminstratore delegato insieme al marito Patrizio Bertelli, dell’omonimo gruppo quotato a Hong Kong.

Il prezzo concordato, supportato da una perizia di Kpmg, come riporta Reuters, è di 66 milioni di euro e sarà pagato in tre tranche.

Viene così a cessare il contratto di franchising che regolava il rapporto con i quattro negozi.

Il Cda di Prada, inclusi gli amministratori indipendenti, ritiene che la decisione di gestire direttamente i negozi di Milano attraverso questa operazione sia “un passo importate per sviluppare ulteriormente ed estendere l’identità del brand”, dice una nota.