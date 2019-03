PreGel Impresa Champion 2019: è tra le 100 aziende italiane top performer

Il Centro Studi di Italy Post ha realizzato una ricerca in collaborazione con l’Economia del Corriere della Sera sull’evoluzione del mondo delle imprese: l’obiettivo era di identificare le aziende tra i 20 e i 120 milioni di fatturato cresciute costantemente negli ultimi sei anni e che hanno maturato una redditività sopra la media nei principali settori.

PreGel, del gruppo SYN-GEST, risulta tra le 100 aziende italiane top performer.



La certificazione ottenuta dall'azienda con sede a Reggio Emilia si basa su dati oggettivi e non suscettibile di manipolazioni dovute ad altri fattori: i parametri di ricerca si sono condotti sui bilanci depositati negli ultimi sei anni e secondo i risultati legati al Tasso di crescita (CAGR), Redditività (EBITDA), Solidità Finanziaria (PFN) e Rating More minimo BBB.

Un traguardo importante che conferma la bella storia di imprenditoria italiana di PreGel, che opera nel settore da oltre cinquant’anni con tecnologie all’avanguardia e con l’utilizzo di materie prime di altissima qualità.

PreGel Impresa Champion 2019: è tra le 100 aziende italiane top performer

A seguito del riconoscimento ottenuto, nelle comunicazioni di PreGel apparirà un badge come testimonianza del traguardo raggiunto e "come segno di gratitudine verso la nostra Terra che da sempre rappresenta la nostra fonte di ispirazione", come recita una nota dell'azienda.

L'impegno che PreGel si assume per il futuro consiste nel continuare a studiare nuove formule per soddisfare le esigenze di ogni consumatore ed elevare il rapporto con il cliente attraverso nuovi progetti e soluzioni che aiutino a generare maggiore domanda di acquisto del gelato artigianale.