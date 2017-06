Prelios nel mirino dei cinesi. Rumors: Opa in arrivo. Sospensione in Borsa

Prelios ai cinesi. Un altro gruppo italiano finisce nel mirino di un gruppo del Colosso d'Oriente. Mentre il titolo è sospeso dagli scambi con un rialzo teorico del 13,68% e volumi boom (passati di mano 8,216 milioni di pezzi, pari allo 0,71% del capitale, rispetto alla media giornaliera delle ultime trenta sedute di 3,9 milioni di pezzi), Prelios è pronta a cambiare padrone sull'offerta avanzata da CeFC.



Lo rivela milanofinanza.it, secondo cui tutti i soci di controllo del gruppo attivo nel business del real estate partecipato da Pirelli (12,9%), Intesa-Sanpaolo (10,2%), UniCredit (11,7%) e da una cordata di investitori (23,2%) è finita nei radar di diversi operatori internazionali, allettandone gli appetiti. E dopo le prime manifestazioni d'interesse non vincolanti dei fondi Apollo, Crc e della tedesca DampK, ora chi ha fatto l'offerta decisiva è stata la conglomerata cinese attiva nei settori dell'energia, della finanza, del banking e delle infrastrutture.

Secondo MF, il consiglio di amministrazione di Prelios è in corso per valutare l'offerta, analisi che si avvarrebbe del ruolo di Mediobanca come advisor. Pare che i cinesi siano interessati non soltanto al gruppo quotato a Piazza Affari, ma anche a Focus Investments, spin-off realizzato a fine 2015 in cui sono confluiti tutti gli ninvestimenti e le partecipazioni immobiliari di Prelios.