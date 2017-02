Prelios Sgr in cerca di partner. Mediobanca advisor. Rumors

I nomi che circolano sono quelli di Castello, Ream, Sorgente e Serenissima, società di gestione del risparmio della sua stessa taglia. Prelios, nell'ambito dell'annunciata operazione di valorizzazione delle attività tedesche e di gestione del risparmio, sta cercando un partner per la propria Sgr.

"E' assolutamente logico che Prelios cerchi un partner e abbia delle masse più grandi", spiega infatti una fonte alla Reuters, sottolineando come però il percorso sia ancora all'inizio. Prelios Sgr ha circa quattro miliardi di masse gestite e con l'aiuto di Mediobanca sta cercando di non rimanere esclusa dal processo di consolidamento del settore. Il matrimonio potrebbe garantirle così un futuro in un momento difficile per le aziende del gestito.