Premiate in Borsa Italiana le “Deloitte Best Managed Companies”

A Palazzo Mezzanotte sono state insignite 46 aziende del Premio ‘Best Managed Companies’ di Deloitte, nato per supportare e premiare le aziende italiane eccellenti per capacità organizzativa, strategia e performance

Sono in tutte 46 le “Deloitte Best Managed Companies” (BMC) premiate in Borsa Italiana nell’ambito dell’iniziativa Deloitte sostenuta da ALTIS Università Cattolica, da ELITE - il programma del London Stock Exchange Group che supporta lo sviluppo e la crescita delle imprese ad alto potenziale - e da Confindustria. Sei invece i pillars strategici con i quali Deloitte ha valutato le aziende vintrici dell’importante riconoscimento: Strategia, Competenze e Innovazione, Corporate Social Responsibility, Impegno e Cultura Aziendale, Governance e Misurazione delle Performace, Internazionalizzazione.

“Il premio caratterizza Deloitte Private come soluzione internazionale per servire le aziende che in Italia vengono definite PMI. L’obbiettivo è di premiare le aziende eccellenti sui sei pillars fondamentali, che abbiamo rilevato essere quelli vincenti per le aziende di questo segmento” ha spiegato Ernesto Lanzillo, Deloitte Private Leader per l’Italia, ai microfoni di Affaritaliani.it, aggiungendo: “Sostanzialmente i pillars sui quali si basa il premio sono confermati anche dalle nostre surveys internazionali. Oggi è proprio il momento del lancio della nuova survey private che copre il sentiment dello stato della PMI mondiale la quale ha riconfermato ovunque una posizione di ottimismo nel futuro da qui ai dodici mesi, nonostante qualche timore a causa dei dazi, dai rischi tecnologici di cyber security e delle tematiche di disruption da parte dei competitors. Le aziende in generale si dimostrano ottimiste e ritengono di essere in condizione di far fronte alle sfide e anzi sentono di poter migliorare profittabilità, marginalità e ricavi. Il tema dell’innovazione e della crescita per linee esterne è ricorrente e ci sono tutta una serie di indicatori che fanno capire che sono attese operazioni di fusioni tra aziende, che pensano di progredire anche attraverso operazioni di finanza straordinaria. La tematica di accesso al credito è molto rilevante per queste aziende, quindi l’essere trasparenti e avere una buona governance, una forte attenzione alla cultura e all’etica contribuiscono a dare una visibilità molto più solida e coerente con i presupposti per un finanziamento da parte di terzi, questo sostanzialmente il leitmotiv della survey e l’obbiettivo del nostro premio”.

Lanzillo, Deloitte:"Best Managed Companies, gli obbiettivi e la nostra survey"

Con l’occasione, Deloitte ha infatti presentato la seconda edizione del report dedicato alle Aziende Private, condotto su scala globale: “Prospettive Globali per le Aziende Private: Agilità nei mercati in mutamento”, basato sui risultati di un’indagine svolta su 2.550 leader di Aziende Private in 30 paesi, tra cui l’Italia (150 aziende intervistate). La survey ha rilevato che la maggior parte degli intervistati prevede, nei prossimi 12 mesi, una crescita in sei degli otto KPI indagati (investimento di capitale, costo dei materiali, impiegati a tempo pieno, margine lordo sui ricavi, pricing per beni e servizi, produttività, profitti, ricavi). La crescita più forte è prevista per ricavi, produttività e profitti, con le società del continente americano che assumono un ruolo guida in termini di aumenti previsti rispetto a quanto percepito in Europa, Medio Oriente, Africa e Asia-Pacifico. In Italia, i leader aziendali si attendono in primo luogo una crescita della produttività (75%), seguita da ricavi (74%) e profitti (71%).

Marta Testi, Head of ELITE Growth Europe ha evidenziato ad Affaritaliani.it: “Ci fa molto piacere ospitare questo premio perché sono tante le analogie che vediamo in questa iniziativa con il programma ELITE proprio perché gli elementi che Deloitte analizza per premiare queste aziende sono anche quelli su cui noi lavoriamo per supportare le aziende nel loro percorso di crescita, quindi sicuramente una partnership in sinergia ancor più perché parte delle aziende private entreranno all’interno di ELITE accompagnate dai loro advisors, quindi un ulteriore elemento che rafforza questa triangolazione”.

Testi, Elite:"Best Managed Companies, sinergia con Deloitte"

