Premio Lavoro Agile 2017 - Forum UCC - Ha vinto Siemens SpA

Nel corso dell’evento, organizzato dal Forum UCC+Social, sono stati consegnati i premi alle organizzazioni che hanno adottato le migliori soluzioni di Lavoro Agile e Digital Workplace.



Il Forum, per il settimo anno consecutivo, organizza questi riconoscimenti di settore. I premi rappresentano un’occasione di confronto, di condivisione e di crescita professionale, sia per chi fa parte delle società della filiera dell’offerta, sia per chi impiega le soluzioni di UCC nelle aziende.



I MIGLIORI PUNTEGGI



L’organizzazione che quest’anno sale sul podio del Forum con il miglior punteggio per il Lavoro Agile è Siemens SpA. Al secondo posto si è collocata S.C. Johnson Italia, mentre occupa il terzo posto Schibsted Italy Business.



I PROGETTI ADOTTATI



Siemens SpA (primo posto premio Lavoro Agile)

Sin dal 2011 sono state introdotte le prime forme di lavoro agile. Nel 2017 è stato firmato un accordo sindacale con largo consenso tra i dipendenti. Oggi lo smart working rappresenta “la modalità di lavoro” e la leadership è basata sull’organizzazione delle attività per obiettivi con particolari forme di controllo realizzate mediante strumenti di osservazione. La responsabilizzazione è diffusa, ma viene anche favorita la copresenza o il coworking in ufficio. Da segnalare come nell’ultima ricerca sull’engagement l’indicatore dell’equilibrio tra vita privata e lavorativa abbia ottenuto un ottimo benchmark.



S.C. Johnson Italia (secondo posto premio Lavoro Agile)

Lo smart working è stato lanciato agli inizi del 2017 e, dopo un pilota di 6 mesi, è ora diffuso su circa il 70% degli addetti. Il progetto si articola su due processi - autorizzazione e gestione - e tiene conto della distribuzione geografica dell’organizzazione. Si pone particolare attenzione alla sicurezza e all’affidabilità delle soluzioni di comunicazione e collaborazione adottate. I telefoni fissi sono stati rimossi dalle scrivanie. E’ stata realizzata una ricerca interna dedicata.



Schibsted Italy Business (terzo posto premio Lavoro Agile)

Agli inizi del 2017, in concomitanza con l’inaugurazione dei nuovi uffici, è stato introdotto lo smart working, in modalità da remoto per gli addetti del front-end. Da segnalare il progetto condotto con metodologia Agile che si propone di valorizzare il talento di ogni persona, favorisce la proliferazione di idee da chi rappresenta la "voce del cliente", allo scopo di migliorare i processi di CRM.



MENZIONI SPECIALI



Premio vendor Digital Workplace a Team Eis

Le e-mail per le comunicazioni tra dipendenti sono state abbandonate, ora adottano sistemi di collaboration e workspace. Il telefono da scrivania non esiste e si usano virtual room per video chiamate e condivisione di documenti.



Premio vendor Lavoro Agile a Plantronics Italia

Lo smartworking è applicato a tutti i dipendenti e tutti lavorano per obiettivi definiti trimestralmente. La copresenza è anche favorita dai nuovi uffici in cui risulta particolarmente curata l’acustica.



Il Forum UCC+Social, segue le innovazioni delle seguenti tecnologie abilitanti:

- Unified Communication, ovvero soluzioni e servizi che permettono a dipendenti e collaboratori delle aziende di restare collegati e comunicare da qualsiasi posto ed in qualsiasi momento;

- Social Collaboration, ovvero soluzioni e servizi che consentono alle persone di condividere conoscenze per migliorare i processi delle loro aziende.

Queste tecnologie abilitano varie soluzioni o nuovi paradigmi digitali, tra cui lo Smart Working e il Digital Workplace, ma anche l’area Social (che riguarda i dipendenti e le filiere aziendali), quella della Experience (che interessa clienti e dipendenti) e dell’IoT - Internet of Thinks (ove collaborano le persone e le cose).

Il Forum UCC+Social é una realtà indipendente che contribuisce alla crescita del mercato Unified Communication e Social Collaboration.

Il Forum UCC+Social promuove:

- comportamenti virtuosi delle aziende nella scelta e adozione di soluzione UCC

- modelli di condivisione e collaborazione per le nuove modalità di organizzazione del lavoro e della vita (sharing economy - condivisione e collaborazione - e virtual meeting - riduzione traffico, inquinamento e consumi energetici).



Consultare: www.forum-ucc.it

Segreteria del Forum UCC+Social

Laura Cappetti

marialaura.cappetti@markab.it

Markab - Via San Vittore n.6 20123 Milano – tel 02.72021195