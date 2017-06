Premium, perché un accordo conviene a Mediaset e Vivendi.Il ruolo di Ben Ammar

Tarak Ben Ammar, l'imprenditore franco-tunisimo amico comune di Silvio Berlusconi e Vincent Bollorè, l'ha detto più volte. L'ultima addirittura urbi et orbi sul piccolo schermo, ospite qualche mese fa nello studio di "Faccia a faccia" di Giovanni Minoli su La7. Berlusconi e Bollorè faranno la pace, perché sono due uomini intelligenti: se non sotterreranno l'ascia di guerra faranno un favore agli agguerriti competitor Sky e Netlix, aveva spiegato l'editore di Nessma Tv.





E così, mentre il colosso media di Rupert Murdock ha appena raccolto il testimone per il prossimo triennio da Mediaset Premium per la trasmissione delle partite di Champions, pare che le pratiche mediatrici di Ben Ammar, sotto la benedizione di Alberto Nagel che ha i due imprenditori litiganti proprio nel salottino degli azionisti di Mediobanca da ricomporre in previsione del rinnovo di fine anno del Patto, sia siano fatte ultimamente più insistenti.

Il tempo stringe: dopo che la scorsa settimana è fallita la prima gara da un miliardo per acquisire i diritti Tv della Serie A 2018-2021, i pacchetti, in una nuova configurazione, saranno rimessi all’asta dopo l'estate. E il Biscione, come ha fatto sapere ieri il vicepresidente del gruppo Pier Silvio Berlusconi, "parteciperà all'asta con l'obiettivo di ottenere la migliore offerta televisiva calcistica per i tifosi italiani".

Nonostante la famiglia dell'ex Cavaliere (al netto di pronunciamenti del Tar che arriveranno entro la primavera 2018) abbia vinto la battaglia contro monsieur Bollorè per il controllo di Mediaset grazie alla sponda dell'AgCom (lunedì Parigi presenterà il piano per sterilizzare la quota nel Biscione eccedente il 10%), la traballante pay-tv di Cologno Monzese è in un cul de sac: nonostante i corposi investimenti passati non abbiano dato affatto i frutti sperati, Premium, per garantire ancora un'offerta interessante al proprio bacino d'utenza (gli abbonati sono 2 milioni), è costretta a giocarsi il tutto per tutto alla prossima asta per l'acquisto delle immagini della Serie A.





Ma la concorrenza di Sky è forte e proprio l'ammontare miliardario della gara, fanno notare gli addetti ai lavori, potrebbe portare a più miti consigli il duo Marina-Persilvio Berlusconi nel tornare a sedersi a un tavolo con Bollorè, proseguendo quel discorso interrotto bruscamente a luglio dello scorso anno. Sarebbe, spiega chi segue da vicino la vicenda, un perfetto win to win industriale: attraverso un'offerta congiunta con i nuovi alleati francesi, Mediaset Premium, che ha dato inequivocabili segnali di non disimpegno dal business, riuscirebbe ad accaparrarsi, ora orfana della Champions, il pacchetto triennale di diritti per la serie A.

Da parte sua invece Vivendi, che ha parimenti dato segnali di voler proseguire nel suo disegno di creazione del polo latino dei contenuti media (a fine mese a Milano sarà operativa la nuova filiale italiana e De Puyfontaine si dice che stia cercando casa a Roma, dalle parti di Piazzale Farnese accanto all'Ambasciata di Francia, visto che la "capitale dell'impero latino non può che essere a Roma"), riuscirebbe a riallacciare il dialogo con l'ex amico Silvio per gettare le basi industriali del campione del Sud Europa anti-Sky e Netflix. Forte anche del possesso del produttore cinematografico e televisivo Vivendi Studiocanal.





In più, inchiesta penale su pratiche di market abuse a parte nella scalata Mediaset, gli interessati troverebbero un accordo anche sulla causa civile intewntata dal Biscione per il mancato adempimento del contratto di aprile 2016 che prevedeva l'acquisto di Premium da parte dei francesi. Una mannaia da oltre un miliardo di risarcimento danni che pende sulla testa di Bollorè e che sarebbe così neutralizzata.

Del resto, com'era prevedibile, anche il mercato che ha preso atto della scelta del colosso dell'enterteinment francese di privilegiare l'investimento in Telecom post-AgCom, si attende il riavvicinamento fra Vivendi e Mediaset proprio sul terreno dei diritti del calcio. "E' in fase di definizione la situazione complessa di Vivendi, Telecom e Mediaset: a un certo punto arriverà a maturazione e al colosso Sky si contrapporrà quello Vivendi-Mediaset-Telecom. Quindi non sono preoccupato", ha affermato la scorsa settimana dopo il flop dell’asta per le partite di serie A, Luigi De Siervo, l’amministratore delegato di Infront. Tarak Ben Ammar è un uomo paziente e, anche se per il momento la stretta di mano non c'è, gli interessi convergono.