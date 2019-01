Preziosi ci riprova con la Borsa. Rumors

Dopo le prove generali fatte nel 2007, quando lo sbarco sul mercato della Giochi Preziosi venne accantonato per fare entrare nel capitale fondi di private equity, per l’azienda che fa capo al patron del Genoa, Enrico Preziosi, si riapre il dossier per la quotazione a Piazza Affari.

La struttura dell’operazione, che dovrebbe essere dedicata quasi esclusivamente ai fondi istituzionali, sarebbe in definizione in questi giorni. Sul mercato potrebbe finire una quota tra il 40 e il 45%, per un valore di 800 milioni.

Secondo indiscrezioni riportate dal Sole 24 Ore, in questi giorni si starebbero definendo le modalità dell’offerta per l’azienda fondata da Preziosi. Al lavoro ci sarebbe l’advisor Rothschild e il consorzio di banche composto da Banca Imi, Banca Akros, Barclays e Jefferies.