Primo convegno Aisca: segretari dei cda centrali nella vita delle aziende

I segretari dei consigli di amministrazione hanno un ruolo sempre più centrale nelle aziende italiane come garanti del buon governo societario e come punti di riferimento per i consiglieri e per tutti gli azionisti, anche in base all’esperienza che arriva da oltreoceano, dove è sempre più forte la richiesta dei grandi investitori di avere un dialogo diretto con il corporate governance officer.

È questo il messaggio principale emerso ieri a Milano dal primo convegno dell’Aisca, la nuova associazione di categoria presieduta dal general counsel di Snam Marco Reggiani.

L’incontro, che avrà cadenza annuale, ha registrato un’ampia partecipazione, con oltre 130 iscritti e numerosi relatori tra accademici, esperti e operatori del settore. Oltre a Reggiani, sono intervenuti, tra gli altri, i presidenti di Transparency International Italia Virginio Carnevali e di Adam Smith Society Alessandro De Nicola, Valentina Montanari per Valore D e gli esperti di corporate governance Pier Gaetano Marchetti, Angelo Provasoli e Massimo Menchini.

L’evento ha offerto l’occasione per fare il punto sulle iniziative che Aisca intraprenderà in favore dei propri associati, dalla formazione alle partnership con analoghe associazioni a livello internazionale e alla predisposizione di linee guida che supportino l’attività quotidiana dei professionisti del settore. Tra i temi affrontati nelle tavole rotonde che si sono succedute nella giornata, l’integrità e la trasparenza, l’autodisciplina come rimedio alla iper-regolamentazione, la diversity, lo sviluppo delle competenze tecniche e la digitalizzazione.