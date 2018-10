Primo giorno di negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario per Equita Group

Equita Group S.p.A. (“Equita Group” o la “Società”), l’investment bank indipendente italiana, ha debuttato in data odierna sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. con la qualifica di emittente STAR. A poco meno di un anno dall’ammissione all’AIM Italia, Mercato Alternativo del Capitale, Equita – investment bank indipendente con 45 anni di esperienza e partner di riferimento per le imprese italiane e gli investitori istituzionali – inizia oggi un nuovo paragrafo della sua storia.

Il titolo Equita mantiene lo stesso codice ISIN (IT0005312027) attribuito in sede di ammissione all’AIM Italia.

Francesco Perilli, Presidente della Società, ha commentato: “A meno di un anno dall’ammissione all’AIM Italia abbiamo raggiunto l’obiettivo di quotarci sul Mercato Telematico Azionario nel segmento STAR. Il passaggio sul mercato regolamentato si configura come un ulteriore tassello, necessario per proseguire nel progetto di consolidamento della nostra posizione in Italia e di crescita nel contesto internazionale.”

Andrea Vismara, Amministratore Delegato della Società, ha dichiarato: “La qualifica di STAR è perfettamente in linea con i principi su cui si basano realtà come Equita, caratterizzate da alta trasparenza informativa, elevati standard etici e di governo societario, e attenzione al cliente. Intraprendere il percorso di emittente STAR ci aiuterà ad avere maggiore visibilità tra gli operatori ed investitori internazionali e ci permetterà di rafforzare il posizionamento di partner di riferimento all’estero sull’Italia, oltre a migliorare la liquidità del titolo Equita.”

Nel processo di quotazione Equita Group è stata assistita da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di sponsor e specialista, Linklaters in qualità di consulente legale, Dentons Europe Studio Legale Tributario in qualità di consulente legale per gli aspetti di corporate governance, KPMG S.p.A. nel ruolo di auditor, e Reply S.p.A. nel ruolo di advisor industriale.