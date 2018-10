Primo semestre 2018, Harmont&Blaine cresce e chiude a 43,2 milioni di euro

L’estero vola e prosegue senza sosta il trend positivo di Harmont & Blaine. Il brand del bassotto chiude il primo semestre del 2018 con un fatturato di 43,2 milioni di euro in crescita del 9% rispetto all’anno precedente.

A contribuire a questa crescita, il processo di internazionalizzazione del brand che ha visto significative aperture sia in Europa che in Asia e America Latina. In Spagna i sei nuovi punti vendita all’interno de El Cortes Ingles hanno portato la presenza del brand sul territorio spagnolo ad un totale di 22 punti vendita; in Francia, con l'apertura del punto vendita di Marsiglia, il brand sale a quota tre negozi di proprietà; in Cina, con la recente apertura di Shanghai, Harmont & Blaine conta oggi otto negozi, mentre in Messico i tre punti vendita -due a Città del Messico e uno a Vera Cruz- hanno fatto lievitare il totale delle presenze sul territorio messicano a dieci punti vendita.

Salgono così a 91 i punti vendita diretti, oltre ai 47 a gestione indiretta ed ai 613 multibrand tra Italia ed estero.

Si rafforza anche la partnership con La Rinascente, che vede la presenza del brand del bassotto in nove punti vendita sul territorio italiano e che prenderà parte alla nuova campagna marketing Harmont & Blaine con vetrine dedicate, allestimenti interni e omaggi per i clienti del punto vendita di Roma.

Altro importante asset a supporto della crescita, la spinta decisa sull’omnicanalità, con azioni drive-to-store e investimenti in digital marketing, riflessi nelle ottime performance del canale e-commerce diretto che segna un +50% di fatturato, da gennaio a settembre, rispetto all’anno precedente.

Le premesse migliori per affrontare l’inizio della nuova stagione con una collezione invernale e una nuova campagna marketing omni-channel all’insegna del colore, tratto distintivo e più amato del brand, intitolata: OmbrelliMania, una pioggia di colori.

A partire dal 20 ottobre, installazioni di ombrelli con bassotti colorati, simboli iconici del brand, faranno da cornice a tutte le vetrine dei punti vendita del bassotto in Italia, in Francia e sul sito web. Per festeggiare l’arrivo dell’autunno, Harmont & Blaine offrirà ai propri clienti un ombrello customizzato in regalo con il primo acquisto della nuova collezione.

“Questa campagna sancisce nuovamente la volontà di mettere il consumatore al centro dei nostri pensieri e delle nostre iniziative ed è per questo che abbiamo pensato a qualcosa che potesse accompagnarlo nel suo quotidiano in modo funzionale oltre che divertente e colorato, per dare il benvenuto all’autunno con il giusto spirito, in pieno stile Harmont & Blaine!”, commenta Paolo Montefusco (nella foto), ad del brand.

L’avvio della stagione coinciderà anche con il lancio della nuova campagna pubblicitaria Autunno-Inverno 2018-19 firmata ancora una volta da Francesco Carrozzini alla regia fotografica e da Lorenzo Gironi alla regia video e girata nell’incantevole cornice di Venezia. Dopo Portofino, l’Italian Journey di Harmont & Blaine si sposta in Laguna e sarà presentato attraverso una serie di video/spot sui canali web e social, oltre che sui media on e offline e nelle principali sale dei cinema italiani.