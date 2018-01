Prodea Group acquisisce il 100% di Publishow e Show Window

Prodea Group la Event and Content Production Agency torinese fondata nel 1995 da Marco Cicchetti e Corrado Camilla, inizia il 2018 con due importanti acquisizioni che la portano a poter offrire ai propri clienti servizi, creatività e innovazione sempre più integrati.

Nell’ottica di una crescita solida e costante, Prodea Group S.p.a. ha acquisito Publishow s.r.l. e Show Window s.r.l., due realtà riconosciute e presenti sul mercato da più di 30 anni.

Publishow è stata la prima azienda italiana dedicata alla pubblicità sui punti vendita della Grande Distribuzione, la prima a svolgere attività di promozione impattanti dedicate a specifici prodotti all’interno degli ipermercati. Show Window è invece leader indiscusso della pubblicità e dei servizi pubblicitari dei punti vendita farmaceutici, attività promozionale che ha inventato nel 1982.

Entrambe sono quindi due storie di successo che durano nel tempo e che condividono lo spirito fortemente innovativo del gruppo imprenditoriale Prodea.

L’unione di forze, expertise, know how e intenti tra Prodea Group e le due nuove aziende è tale per cui, Mario Ronchetti, è stato nominato Presidente di ProdeaGroup che mantiene comunque saldamente nelle mani di Corrado Camilla e Marco Cicchetti la guida del gruppo (nel ruolo di Amministratori Delegati ed azionisti nella holding detentrice della maggioranza del Gruppo). La Direzione Generale viene affidata a Michele Costantino.

Il processo di acquisizione prevede l’ingresso nell’azionariato del Gruppo di Mario Ronchetti già amministratore di Publishow e Show Window, oltre a Stefano Colombani e Paolo Marchetti, già nel board di Publishow e Showindow, che assumono rispettivamente il ruolo di General Manager di Publishow e di Show Window.

Corrado Camilla

“Crediamo fortemente che la realizzazione di un’attività promozionale, dai grandi eventi al field marketing debba essere ideata e progettata orizzontalmente. Per molti clienti creiamo contenuti tv, web, social nonché attività di advertising e eventi di lancio o promozione con un unico fil rouge che li unisce e li rende efficaci. Pertanto nella strategia di crescita di Prodea Group, acquisire due aziende leader nei servizi sul punto vendita come Publishow e Show Window ci dà un’ulteriore vantaggio verso i competitor, e la possibilità di costruire un rapporto sempre più saldo con i clienti, sempre più attenti a lavorare con interlocutori in grado di coprire i diversi settori della comunicazione.

Marco Cicchetti

“Vogliamo affermarci come prima realtà del Live Entertainment&Communication non solo in Italia ma anche all’estero, dove presidiamo da 5 anni il mercato Arabo e quello Russo. L’acquisizione di Publishow e Show Window rafforzano Prodea Group in quanto da oggi siamo in grado di seguire i nostri clienti, direttamente e senza intermediazioni, presidiando tutto il percorso di Customer Experience. Il cross-selling generato dall’acquisizione ci permetterà altresì una crescita non solo in termini di fatturato che stimiamo attorno ai 47 mln di euro per il 2018, ma soprattutto in termini di competenza specifica in ambito trade. Un ottimo inizio 2018 per un Big Team, che da oggi conta 200 dipendenti tra Torino, Milano, Roma, Mosca e Dubai, che potrà approcciare ogni singolo mercato ed ogni singolo cliente con un ventaglio di offerta sempre più completo, compreso quello della logistica materiali derivante dall’integrazione di oltre 8.000 mq di magazzino”.