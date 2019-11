Salini Impregilo, al via aumento capitale da 600 mln per Progetto Italia

Salini Impregilo realizzera' il proprio aumento di capitale da 600 milioni attraverso il collocamento di nuove azioni ordinarie riservato a determinati investitori istituzionali con un processo di bookbuilding, che si apre stamattina. "I proventi netti dell'aumento di capitale saranno destinati a supportare, in via prioritaria, il progetto volto a rafforzare il settore nazionale delle grandi opere e delle costruzioni (il cosidetto Progetto Italia)", spiega il gruppo, che ricorda come l'iniziativa faccia parte del piano industriale 2019-2021. Come gia' noto Salini Costruttori - azionista di controllo del gruppo -, Cdp Equity, e il trio Banco Bpm, Intesa Sanpaolo e Unicredit si sono gia' impegnati a sottoscrivere rispettivamente 50, 250, e 150 milioni. Gli impegni della Cassa e delle banche potranno essere progressivamente ridotti in funzione della sottoscrizione dell'aumento di capitale col collocamento: al tempo stesso, tuttavia, Cdp Equity ha chiesto di avere un'allocazione minima che le consenta di possedere il 12,5% del gruppo post aumento. Bank Of America e Citigroup, che curano l'operazione assieme a Natixis, Banca Finnat ed Equita, hanno firmato un contratto di garanzia e sottoscriveranno fino ad un massimo di 150 milioni di nuove azioni eventualmente rimaste non allocate.