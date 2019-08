Progressio Sgr entra nel capitale di Polenghi Food

Il fondo Progressio Investimenti III ha rilevato una partecipazione di minoranza nel capitale di Polenghi Food S.p.A., dalla famiglia Polenghi. La società, nata nel 1976 e basata a Piacenza, è uno dei principali operatori a livello globale attivi nella distribuzione di succo di limone e lime destinato al settore dei condimenti. Con oltre 60 milioni di Euro di fatturato, Polenghi Food vanta filiali produttive e commerciali in Europa e Stati Uniti e distribuisce i propri prodotti prevalentemente ai più importanti clienti della grande distribuzione. L’ampia offerta di prodotti - grazie ad una solida percezione di italianità del prodotto, ad un forte posizionamento nella nicchia del prodotto organico nonché al forte know-how sviluppato internamente nel corso degli anni – è riconosciuta a livello globale come “premium” rispetto alla maggior parte della concorrenza. La famiglia Polenghi - ed in particolare Giancarlo Polenghi e Marco Polenghi (attuale amministratore delegato del gruppo) - ha da sempre promosso una strategia, anche attraverso acquisizioni, orientata all’internazionalizzazione che ha portato la società a realizzare oltre il 90% del fatturato in più di 80 paesi, con un particolare un’importante presenza negli Stati Uniti, Francia e Regno Unito. La strategia di crescita, in linea con quella perseguita nel passato, si focalizzerà sull’espansione negli Stati Uniti, primo mercato per la società e tra i principali a livello mondiale, e sul consolidamento della leadership nei principali mercati europei. Il piano di crescita prevede anche strategie di consolidamento attraverso acquisizioni mirate all’ampliamento del portafoglio marchi e prodotti, ovvero all’ingresso o rafforzamento della propria presenza in determinate geografie.

Marco Polenghi, Presidente ha dichiarato: “Ho trovato in Progressio un team di persone che ha condiviso sin da subito la nostra filosofia e la visione di lungo periodo. Grazie al loro contributo, la Società ambisce ad accelerare ulteriormente la crescita e a raggiungere traguardi importanti sui quali già stiamo lavorando attivamente insieme”.

Filippo Gaggini, Managing Partner di Progressio ha dichiarato: “Siamo molto contenti di poter affiancare Marco in questo ambizioso progetto che traguarda la società in una nuova fase di sviluppo e consolidamento. Polenghi è il quinto investimento del fondo Progressio Investimenti III realizzato negli ultimi 18 mesi. Ancora una volta puntiamo su un’eccellenza italiana e su mercati dove le nostre società sanno essere campioni”.

Beatrice Capretti, Investment Manager di Progressio ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è puntare sull’espansione nei mercati esteri sfruttando la forza dei brand, l’”Italianità” dei prodotti e cavalcando i nuovi trend del biologico e dell’healthy food”.

Per Progressio l’operazione è stata gestita da Alessandro Petraccia (Partner), Beatrice Capretti (Investment Manager) e Giovanni Vettore (Associate). Progressio è stata assistita dagli avvocati Iacopo Canino, Alessandro Seganfreddo, Cristina Riva e Fabrizia Faggiano dello studio White&Case per gli aspetti legali, da Bain&Co per la due diligence di business, dallo studio Russo de Rosa Associati per gli aspetti fiscali (Leo de Rosa, Federica Paiella, Luigi Cecere e Alessio Ceron) e da EY per le tematiche finanziarie e ESG.

La famiglia Polenghi, in qualità di venditore, è stata assistita da Gobbi&Associati (financial advisor) e dagli avvocati Alessandro Marena, Francesca Leverone e Alice Fazzioli dello studio legale Pedersoli.