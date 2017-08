Prove di pace Italia-Francia. Fincantieri e la partita Telecom

E se il caso Fincantieri-Stx France servisse come pretesto creato ad arte per trattare la vera partita “pesante”, ossia il caso Vivendi-Telecom Italia-Mediaset? La sorpresa non sarebbe eccessiva né per i mercati né per i commentatori politici, perché se da un lato Stx France è secondo molti l’equivalente transalpino di Alitalia, ossia una “compagnia di bandiera” su cui nessun politico può accettare, senza il rischio di un contraccolpo in termini di popolarità e di voto, che un’azienda estera metta il proprio cappello, è proprio l’evidente peso “politico” della vicenda che potrebbe portare ad una soluzione allargata che finisca col regolare i rapporti tra Italia e Francia a 360 gradi. Stiamo ai numeri: Stx France dà lavoro a 2.600 dipendenti, nel 2015 ha registrato un fatturato record di 983 milioni di euro con un utile di 4,2 milioni.

Per quanto “delicato”, il business militare, usato come pretesto per giustificare la “strategicità” del controllo di Stx France, è molto limitato, molto più che non per Dcns (che secondo la proposta italiana sarebbe comunque entrata nell’azionariato), che produce principalmente navi, sottomarini militari e sistemi d’armamento, e Thales, che si occupa di sistemi navali e missilistici. Telecom Italia (Tim) è invece l’ex monopolista telefonico italiano, ha chiuso il 2016 con ricavi di poco superiori ai 19 miliardi (essendo il settimo maggior gruppo italiano per giro d’affari) ed ha oltre 66 mila dipendenti, di cui quasi 53 mila in Italia.

L’ultimo Cda del gruppo, oltre ad approvare la semestrale, ha preso atto che oltre al “controllo di fatto” (derivante dalla partecipazione del 23,9%) Vivendi ha dichiarato volontariamente “l’inizio dell’attività di direzione e coordinamento” su Tim, col passaggio di consegne tra l’amministratore delegato Flavio Cattaneo e il direttore operativo Amos Genish, ex ufficiale dell’esercito israeliano e uomo di fiducia di Vincent Bolloré, finora “Chief convergence officer” del gruppo francese. Genish e Bolloré si sono conosciuti quando il primo vendette al secondo, per 2 miliardi di euro, Gvt, fondata nel 1999 dopo aver rilevato per 30 mila euro una licenza pubblica nella telefonia brasiliana. Bolloré rivendette poi Gvt a Telefonica per 7,4 miliardi nel 2015, nell’ambito di un riassetto che portò gli spagnoli a concentrarsi sul mercato brasiliano ed uscire da quello italiano girando il proprio 8,3% di Telecom Italia proprio a Vivendi.

Genish conosce bene il mercato brasiliano e starebbe già preparando un nuovo modello di business per Tim Brasil, controllata carioca del gruppo italiano, prima di dedicarsi alla delicata partita italiana (alla quale si era dedicato finora Cattaneo, con primi risultati positivi). In Italia il tema sarà verosimilmente quello di una sempre più stretta integrazione tra Canal+ (altre controllata del gruppo francese) e Tim per dare vita ad un canale a pagamento in Italia sul quale veicolare contenuti di tutti i tipi, a partire da quelli sportivi. Una partnership che dovrebbe tradursi in una joint- venture 80% Tim-20% Canal+ ma che Bolloré avrebbe voluto rafforzare con l’ingresso in Mediaset. Una prospettiva che mesi di guerra a colpi di carte bollate tra i Berlusconi e Bolloré sembrerebbero aver sepolto, ma che forse potrebbe riprendere quota proprio nell’ottica di una condivisione di contenuti con Mediaset Premium, di cui Adriano Galliani è stato da poco nominato presidente.

