Psa, l'ombra dello Stato francese. I board di Exor-Fca sulle nozze

L'annuncio potrebbe arrivare già giovedì e in Borsa gli investitori corrono a fare incetta di titoli dei gruppi coinvolti nelle nuove nozze italo-francesi dell'automotive ovvero Fca, Psa ed Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla il gruppo italo-americano presieduto da John Elkann.



Però, visto che il nuovo gruppo delle quattroruote che varrebbe circa 50 miliardi di dollari sarebbe focalizzato soprattutto sull'Europa creando delle sovrapposizioni che potrebbero avere delle conseguenze negative sul fronte del lavoro, la posizione del Ministero dell'Economia transalpino hanno fatto tornare in mente i fantasmi del naufragio dell'operazione Fca-Renault di quattro mesi fa.

La Francia "segue con attenzione e apertura le discussioni tra Psa e Fca", hanno indicato fonti del Ministero parigino che aggiungono come "lo Stato sarà particolarmente vigile" sull'occupazione, sulla preservazione dell'impronta industriale, sulla governance della nuova entità, sulla preservazione degli interessi patrimoniali della Banque publique d'investissement (subentrata alla proprietà diretta dello Stato, con il 12,5%) e sulla conferma dell'impegno del nuovo gruppo nella creazione di una filiera industriale europea delle batterie. Presa di posizione a cui è seguita immediatamente la preoccupazione dei sindacati transalpini, in particolare della Cgt.

Se Force Ouvriere, prima sigla tra i lavoratori di Psa, vede una "dinamica industriale positiva" nel progetto di fusione, più cauta la posizione del sindacato Cfe-Cgc che comunque "ritiene come non siano previste chiusure di impianti in Francia", mentre la Cgt ammonisce che "i lavoratori ne pagheranno il prezzo".

