Psa-Opel,missione a Berlino di Tavares e Barra.Sindacati pronti alle barricate

Missione in terra tedesca per GM e Peugeot per preparare la strada alle nuove nozze del mercato automobilistico. Il Ceo di Peugeot, Carlos Tavares è pronto infatti afare di tutto per avere il consenso di politici e sindacalisti teutonici su un'operazione destinata a sollevare un vespaio di polemiche in un Paese già sul piede di guerra per il nuovo attacco ad uno dei simboli dell'industria automobilistica nazionale. Se Mary Barra, numero uno di General Motors, è già a Ruesselheim, quartier generale della controllata tedesca Opel, per informare la direzione del costruttore sui colloqui con Psa, il gruppo francese a cui fanno capo Peugeot e Citroen, l'amministratore delegato della casa automobilistica transalpina ha infatti intenzione di incontrare a breve i massimi rappresentanti politici e sindacali della Germania, tra cui il cancelliere Angela Merkel, per discutere della possibile acquisizione di Opel da General Motors.

Tavares "intende incontrare gli stakeholder di Opel in Germania", ha affermato una portavoce. In un contesto che vede gia' sindacati e politici pronti alle barricate per contrastare l'eventuale cessione della casa di Ruesselsheim, Merkel ha convenuto la necessita' di parlarne direttamente con Tavares anche se per ora non e' stata fissata alcuna data per l'incontro. "Sia Merkel che Tavares hanno agende piene ma hanno concordato di incontrarsi", ha aggiunto la portavoce. Tavares e' disponibile a parlare dell'operazione anche con i potenti rappresentanti sindacali tedeschi, che ieri sono stati chiari nell'esprimere il loro disappunto e la loro sorpresa per le notizie sulla possibile cessione della casa di Ruesselsheim.

"Se e' vero che ci sono stati e ci sono colloqui tra GM e Psa con l'obiettivo di vendere Opel-Vauxhall, ci sarebbe una violazione senza precedenti di tutti i diritti di co-gestione tedeschi ed europei", hanno affermato il Consiglio di Fabbrica e il sindacato dei metalmeccanici dell'IG Metall, evidenziando comunque l'intenzione di valutare una qualsiasi cessione di Opel senza riserve e pregiudizi sulla base delle precedenti esperienze con il gruppo automobilistico francese. L'operazione, che secondo alcune indiscrezioni di stampa potrebbe essere annunciata gia' nelle prossime settimane anche se per ora le parti coinvolte non hanno fornito rassicurazioni sull'esito delle trattative, non poteva non sollevare polemiche in una nazione come la Germania gelosa del suo primato industriale.

