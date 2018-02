Pubblicità, Publicis batte Wpp e Omnicom e diventa l’agenzia di Mercedes

Publics Groupe vince la gara globale di Mercedes-Benz e ne diventa il nuovo partner di riferimento a livello globale per la pubblicità e per la comunicazione digitale. L’importanza dell’acquisizione è testimoniata dal fatto che ad annunciarla è stato ieri il ceo di Publicis Groupe, Arthur Sadoun, in un video pubblicato sul sito della holding francese.

L’incarico riguarda 37 mercati, tra cui l’Italia, ma non Germania, Stati Uniti e Cina, dove Mercedes Benz continuerà a lavorare rispettivamente con antoni, Merkley+Partners e Bbdo China.

Bbdo, il network di Omnicom Group che dal 2007 si è occupato dell’adattamento delle campagne di Mercedes in 40 mercati, cesserà di lavorare con la società alla fine di giugno del 2018. La gara riguardava infatti proprio questa area di business ma soprattutto il piano di trasformazione digitale messo in atto da Mercede-Bennz, di cui si dovrà occupare Publicis Groupe.

A gestire il nuovo cliente, uno dei primi 10 per importanza della holding, sarà Publicis Emil, l’agenzia creata ad hoc fa Publicis Groupe con sede a Berlino, di cui faranno parte alcuni dei migliori talenti di Publicis Communications, Publicis Media, Publicis.Sapient e Publicis One.