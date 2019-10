PwC al fianco di ICE nella cessione del 100% del capitale al gruppo Advent

PwC ha supportato gli azionisti del Gruppo Industria Chimica Emiliana, gruppo internazionale leader mondiale nella produzione di acido ursodesossicolico (principio attivo farmaceutico che viene utilizzato principalmente per la cura di malattie gastrointestinali) nella cessione del 100% del capitale ad Advent International, tra i maggiori investitori mondiali di private equity.

Il deal, il cui closing è avvenuto il 30 settembre, è classificabile come una delle principali operazioni dell'anno in Italia per dimensione. PwC ha svolto il ruolo di advisor finanziario esclusivo di ICE oltre ad aver prestato servizi di financial e tax vendor due diligence. Il team che ha lavorato al deal, coordinato dal partner Pier Paolo Ferrando (nella foto), è formato da Maurizio Cereda, Alessandro Vitali, Matteo Drago, Mattia Colombo e Stefano Bassetti. Per PwC Transaction Services hanno lavorato i partner Giovanni Tinuper, Nicolò Brombin, Arianna Bano, Sonia Pattarello e Djibril Favario. PwC TLS ha assistito ICE per gli aspetti fiscali con un team coordinato dal partner Nicola Broggi e formato da Piero Bertolotti e Federica Panzeri.