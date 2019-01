Quota 100, riforma pensioni al via. Le slide del governo con esempi e info

La misura introduce novità anche in merito al trattamento di fine servizio/rapporto per i dipendenti pubblici: fino a 30mila euro con anticipo fino a 60 mesi (12 miliardi di euro nel triennio); anticipo senza tasse: fino a 600 euro di risparmio; interessi: sconto fino a 5.250 euro e pagamento posticipato; detassazione fino a 3.750 euro: 1,6 miliardi di euro nel periodo 2019-2028. I dipendenti pubblici all'atto del pensionamento possono ottenere un anticipo del Tfs/Tfr fino a 30 mila euro, pari al 40% del Tfs/Tfr medio, attraverso un finanziamento bancario a tasso agevolato; 116 mila lavoratori statali possono chiedere fino 30mila euro del Tfs/Tfr nel 2019 con un anticipo da 2 a 6 anni.









Il finanziamento bancario per l'anticipo del TFS/TFR è esente dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto. Il dipendente pubblico non dovrà pagare, per finanziamenti sotto i 18 mesi, 216 euro di imposte. Il dipendente pubblico non dovrà pagare, per finanziamenti sopra i 18 mesi, il 2% sull'ammontare erogato: 600 euro di imposte in meno.





Il finanziamento bancario per l'anticipo del TFS/TFR sarà erogato con un tasso di interesse agevolato. Il pagamento del tasso di interesse è posticipato al momento dell'erogazione del saldo del TFS/TFR. Tasso di interesse agevolato concordato con ABI è pari (ad oggi) al 2,485%.









Oggi la media è pari al 6%. In sintesi, prima di Quota 100 il dipendente pubblico poteva ottenere 30mila euro di anticipo del TFS/TFR pagando, a titolo di tasso di interesse un importo medio annuo di 1.800 euro e 600 euro di imposte in più.









Con Quota 100 il dipendente pubblico potrà ottenere 30mila euro di anticipo del TFS/TFR pagando, a titolo di tasso di interesse un importo di 745,5 euro. Con Quota 100 il dipendente pubblico otterrà 750 euro all'anno di detassazione fino al percepimento, secondo legge, del TFS/TFR.





QUOTA 100 AL VIA, LA LEGA ESULTA: E' IL CORONAMENTO DI ANNI DI BATTAGLIE - "Oggi è il coronamento di anni e anni di battaglie, di raccolte firme per il referendum che poi ci è stato negato, di cortei e assemblee nelle fabbriche: il 29 gennaio 2019 per me, per la Lega e per l'intero governo è una delle date da segnare in blu": così il vicepremier Matteo Salvini, presentando in una conferenza stampa alla Camera la misura QUOTA 100 contenuta nel cosiddetto "decretone" appena pubblicato in Gazzetta ufficiale, con le domande al via sul sito dell'Inps.













Una misura che manderà in pensione anticipatamente 1 milione di lavoratori tra cui 350 mila donne nel triennio 2019-21, come spiegato dal sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon che insieme a quello all'Economia Massimo Garavaglia ha illustrato il provvedimento nel dettaglio.













"Possono arrivare anche 15 denunce al giorno ma continuo a fare quello che abbiamo fatto finora come squadra" ha aggiunto Salvini, che ha ringraziato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l'altro vicepremier Luigi Di Maio sottolineando che "nessun risultato sarebbe stato possibile senza un governo compatto e determinato che mette il lavoro al centro".





Con QUOTA 100 al posto del milione di lavoratori che andrà in pensione "ci saranno x centinaia di migliaia di nuovi ingressi: per quello che è il settore di mia competenza, visto che l'età media delle forze dell'ordine è una delle più alte d'Europa grazie al blocco del turn over attuato dai geni della sinistra che ci hanno preceduto, già quest'anno metteranno suolo sulle strade italiane almeno 8 mila donne e uomini in divisa in rappresentanza di tutte le forze dell'ordine.













Comincia un enorme ringiovanimento di tutti i corpi della pubblica sicurezza italiana" aggiunge il ministro dell'Interno, annunciando poi entro il mese di febbraio la presentazione di una "proposta economica della Lega per l'Italia dei prossimi 20 anni, che ovviamente riguarderà una detassazione anche per i lavoratori dipendenti e per le famiglie, stiamo lavorando all'attuazione del quoziente familiare di cui tanti hanno chiacchierato e che noi vogliamo trasformare in realtà".





La ministra della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, invece, ha spiegato le novità di QUOTA 100 per i dipendenti pubblici: "Diamo immediatamente al dipendente pubblico la possibilità di avere una parte o addirittura tutto il tfr sin da quando smette di lavorare: si tratta di una svolta storica, il dipendente pubblico avrà nell'immediatezza un 'gruzzoletto' e non dovrà aspettare due o tre anni.













Ci sono dipendenti pubblici che nei due o tre anni di attesa addirittura sono morti o si sono ammalati e non si sono potuti godere la pensione" afferma la ministra, aggiungendo: "Nell'ambito del mio ministero c'è un grosso problema generazionale, un dipendente pubblico ha un'età media di 52 anni e i dirigenti di 56 anni, eppure noi dovremmo fare la rivoluzione digitale che avrebbe bisogno di giovani.











La QUOTA 100 consentirà anche un ricambio generazionale, con un preavviso di 6 mesi per garantire la continuità della pubblica amministrazione.













La pubblica amministrazione - conclude Bongiorno - è stata finalmente messa al centro dell'attenzione del governo e soprattutto della Lega: è una svolta".