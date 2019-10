Raggiunto l'accordo tra Fca e Psa. Ai francesi un posto in più in cda (6-5)

Wsj,a Psa 6 posti in cda,5 a Fca in società dopo le nozze



Psa dovrebbe avere sei posti nel consiglio di amministrazione nella societa' che nascera' dall'accordo con Fca. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali la fusione fra le due societa' e' stata approvata. A Fca dovrebbero andare cinque posti.

Le case automobilistiche Fiat Chrysler Automobile (Fca) e Psa avrebbero raggiunto l'accordo per la loro fusione. Lo riferiscono fonti vicine al dossier citate dal quotidiano "Wall Street Journal", secondo cui il Consiglio di amministrazione di Psa avrebbe gia' dato anche il via libera formale all'operazione, mentre e' ancora riunito quello del gruppo italiano. L'annuncio ufficiale e' atteso per domani, giovedi' 31 ottobre. In precedenza il ministero dell'Economia e delle Finanze francese aveva dichiarato in una nota che il governo francese, azionista di circa il 12 per cento di Psa tramite Bpifrance, "segue con attenzione e apertura le discussioni avviate" tra i due gruppi che includono "il recupero di Psa con il sostegno dello Stato" e sara' "particolarmente vigile" sulla conservazione dell'impronta industriale della nuova unita' che potrebbe nascere da una fusione fra le due case automobilistiche Psa e Fiat Chrysler Automobile (Fca).

Psa e Fca hanno confermato questa mattina che sono in corso trattative per fondere le due case in un'unica unita', creando potenzialmente la quarta compagnia del settore a livello globale, valutata a circa 50 miliardi di dollari. L'unione dei due gruppi automobilistici includerebbe i marchi Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Ds, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot e Vauxhall. Fonti vicine al tavolo delle trattative hanno riferito alla stampa francese che i gruppi starebbero discutendo di una fusione tra uguali, sebbene sul tavolo siano presenti anche altre opzioni. Questo progetto di fusione tra Fca e Psa arriva pochi mesi dopo il progetto di fusione interrotto tra Fiat Chrysler e Renault.