Rai, il Pd vuole prorogare i vertici

Prorogare gli attuali vertici Rai, in scadenza a giugno, fino alla formazione di un nuovo governo con annessa fiducia parlamentare. Sarebbe questa l'idea che aleggia nel Pd sul destino di Viale Mazzini. Il presidente Monica Maggioni e il dg Mario Orfei dunque potrebbero ricevere una proroga del mandato.

E questo perché, scrive il Fatto, il Pd punta ad avere un servizio favorevole in vista di una nuova campagna elettorale e di un voto in autunno. Con Lega e Cinque Stelle, non ci sarebbe di fatto spazio per il Pd dentro Viale Mazzini.