Rakuten espande le sue attività bancarie e commerciali europee dal Lussemburgo

Dopo aver collocato la sua sede europea nel Granducato già nel 2008, Rakuten si è qualificata per espandere significativamente le sue attività, offrendo servizi bancari in tutta Europa.

Inizialmente dedicata alla fornitura di servizi di pagamento, di deposito e di prestito per le sue attività commerciali sulla piattaforma di e-commerce PriceMinister in Francia, Rakuten prevede ora di ampliare questi servizi, in particolare di agire come piattaforma bancaria per le imprese che compongono il crescente "ecosistema" di Rakuten in Europa, come pure per offrire servizi bancari alle nuove imprese Fintech, in forte crescita, in tutta l'area europea.

LA GIAPPONESE RAKUTEN PARTE DAL LUSSEMBURGO PER ESPANDERSI IN TUTTA EUROPA

"Siamo estremamente lieti di poter dare il via alle operazioni commerciali con la nostra licenza bancaria europea, facendo capo ai nostri uffici di Lussemburgo" ha commentato Masayuki Hosaka, Representative Director e Vice Chairman di Rakuten Inc. e a capo delle imprese Fintech di Rakuten. "Con Rakuten Europe Bank, miriamo a fornire servizi bancari in Europa, con l'intento di affiancarci ai successi delle imprese Fintech del Gruppo Rakuten in Giappone."

Pierre Gramegna, Ministro delle Finanze del Lussemburgo, ha aggiunto: "Sono molto contento che Rakuten faccia parte della crescente schiera di gruppi internazionali che hanno scelto il Lussemburgo come hub europeo per le loro operazioni bancarie. Rakuten Europe Bank sarà una preziosa aggiunta all'ecosistema Fintech fiorente in Lussemburgo, e contribuirà a promuovere l'innovazione del nostro centro finanziario ".

IL LUSSEMBURGO PIATTAFORMA IDEALE PER IL FINTECH

E' proprio in Lussemburgo, già saldamente affermato come un centro di snodo e competenza dell'UE per le istituzioni finanziarie internazionali, per i gestori patrimoniali e le compagnie di assicurazione, che un numero crescente di aziende Fintech ha trovato una piattaforma ideale per sviluppare le proprie attività su base paneuropea e di servire il proprio parco clienti in Europa.

RAKUTEN SEMPRE PIU' PRESENTE SUI MERCATI EUROPEI

Rakuten, Inc. è un'azienda giapponese di commercio elettronico con sede in Giappone, a Tokyo. Fondata nel 1997, tra le sue proprietà si annovera il sito di commercio elettronico Rakuten Ichiba, che è anche il più grande sito di questo tipo in Giappone e uno dei più grandi al mondo per vendite.

La sua presenza globale è stata rinforzata attraverso l'acquisizione di Buy.com (USA), Priceminister (Francia), Ikeda (oggi Rakuten Brasile), Tradoria (oggi Rakuten Germania), Play.com (UK/Isola di Jersey), Wuaki.tv (Spagna) e Kobo Inc. (Canada). L'azienda ha inoltre investimenti in Pinterest, Ozon.ru, AHA Life e Daily Grommet.

Il 13 febbraio 2014 acquista la società di messaggistica istantanea per dispositivi portatili Viber per 900 milioni di dollari. Dal 1º luglio 2017 sarà sponsor ufficiale del Barcellona.

Il Gruppo Rakuten è composto da circa quaranta società in numerosi mercati, dalla vendita al dettaglio online al banking, alla gestione di siti, portali e gateway per internet, prenotazione hotel e viaggi, intermediazione mobiliare, squadre sportive, ecc.