Rapporti Italia-Spagna: ad Alverà (Snam) il Premio Tiepolo 2019

Il premio, giunto alla 23° edizione, sarà consegnato a Madrid il prossimo 25 novembre. Tra i premiati delle precedenti edizioni, per la parte italiana, Gianni Agnelli, Gilberto Benetton, Alberto Bombassei, Urbano Cairo; per la parte spagnola, il re emerito Juan Carlos, Rodrigo Rato, Cesar Alierta, Florentino Perez.

Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) e l’Ambasciata d’Italia in Spagna hanno reso noto che quest’anno a ricevere il Premio Tiepolo 2019 sarà Marco Alverà, Amministratore delegato di Snam.

Il Premio ogni anno viene assegnato a “personalità che, con il loro impegno, hanno contribuito a potenziare le relazioni economiche Italia-Spagna e a diffondere l’immagine di entrambi i paesi nel mondo”. Per la parte spagnola il riconoscimento è andato ad Antonio Llardén, Presidente Esecutivo di Enagas.

Marco Alverà, con un’esperienza di circa vent’anni nel settore dell’energia e alla guida di Snam dal 2016, è stato premiato per aver consolidato la presenza internazionale di Snam, in particolare con l’acquisizione della società greca DESFA, effettuata lo scorso anno proprio insieme alla spagnola Enagas, oltre che alla belga Fluxys. Questa iniziativa, scrivono gli organizzatori, “rafforzerà il ruolo della Grecia come hub del Mediterraneo orientale, contribuendo all’ulteriore integrazione dei mercati energetici europei”. Gli organizzatori hanno anche riconosciuto l’affermazione di Snam come “protagonista della transizione energetica a livello europeo, avviando per prima la sperimentazione dell’immissione di idrogeno nella rete di trasporto gas e dando vita, con il progetto Snamtec, a nuovi business come la mobilità sostenibile, le infrastrutture per il biometano e l’efficienza energetica”.