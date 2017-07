Rapporto Inps: crescono i licenziamenti, +33mila nel 2016, ma non per Jobs Act

Lo scorso anno, i licenziamenti di dipendenti a tempo indeterminato sono stati oltre 685mila, in gran parte (439mila) avvenuti nelle piccole imprese. Rispetto al 2015, l'aumento è rilevante (+33mila) e ha coinvolto tanto le imprese fino a 15 dipendenti (+16mila) quanto quelle più grandi (+17mila). L'aumento dei licenziamenti registrato nel 2016 fa seguito alla diminuzione avvenuta nel 2015: rispetto al 2014 la contrazione era stata particolarmente significativa per le imprese con più di 15 dipendenti (-45mila), mentre per le piccole imprese la flessione era risultata di modesta entità (-2mila). E' quanto rileva il rapporto annuale dell'Inps.

I numeri disponibili, sottolinea l'istituto di previdenza, smentiscono l'attribuzione della crescita dei licenziamenti nel 2016 agli effetti del Jobs act. Un possibile effetto è riconducibile al mutamento della regolazione per accedere alla cassa integrazione straordinaria. La riforma del mercato del lavoro ha innalzato il costo di accesso alla cassa integrazione e irrigidito i criteri di ammissione. Ciò può comportare una maggiore propensione delle imprese alla risoluzione dei rapporti di lavoro, anziché alla loro sospensione. La crescita dei licenziamenti nel 2016, se fosse dipesa dal Jobs act, vale a dire dal superamento dell'articolo 18 e dall'incremento del costo di accesso alla Cigs, avrebbe dovuto caratterizzare essenzialmente le imprese con oltre 15 dipendenti. In realtà, la crescita è stata più rilevante nelle piccole imprese, sostanzialmente estranee a tali riforme. Nonostante il trend crescente, i licenziamenti nel 2016 sono risultati comunque inferiori a quelli del 2014 e degli anni post crisi 2008. Il tasso di licenziamento nel biennio 2015-2016 è infatti inferiore al 6%, livello che dal 2009 in poi era stato sempre superato.

La variazione più significativa del tasso di licenziamento ha riguardato i dipendenti nati in Paesi extracomunitari, per i quali è salito dal 7,4% del 2015 all'11,2% del 2016 a seguito di un incremento dei licenziamenti che ha sfiorato il 50%. Per i nati in Italia, invece, è rimasto fermo al 5,2% e la variazione dei licenziamenti è risultata praticamente nulla (+0,1%). La rottura nel confronto con l'anno precedente avviene per gli stranieri a marzo, in netta coincidenza con l'introduzione per legge dell'obbligo di comunicare telematicamente le dimissioni. Ciò ha comportato modifiche sia nelle prassi di comunicazione relative alle conseguenze di alcune fattispecie come la non presentazione al lavoro sia, per gli stranieri (imprenditori e lavoratori), nuovi adempimenti burocratici almeno inizialmente ritenuti troppo complessi e aggirati con il licenziamento, divenuto o percepito più semplice delle dimissioni. I licenziamenti per giusta causa risultano i più dinamici: nel 2016 sono aumentati del 5% e la loro incidenza, sul totale dei licenziamenti, è passata dal 9,1% del 2015 all'11% del 2016. Anch'essi risentono dell'impatto delle dimissioni online. Oltre all'introduzione delle dimissioni online.

Pensioni, Boeri: Stop adeguamento età non aiuta giovani

"Bloccare l'adeguamento dell'eta' pensionabile agli andamenti demografici non e' affatto una misura a favore dei giovani". Lo sostiene nella relazione annuale il presidente dell'Inps, Tito Boeri, secondo cui significa scaricare "sui nostri figli e sui figli dei nostri figli i costi di questo mancato adeguamento". "Una misura che, al contrario di molte di quelle proposte nella cosiddetta fase due del confronto governo-sindacati sulla previdenza, opererebbe un trasferimento dai lavoratori piu' anziani e dai pensionati verso i giovani e assicurerebbe sin d'ora uno zoccolo minimo di pensione a chi inizia a lavorare, oltre a incoraggiare le assunzioni a tempo indeterminato".

Inps, nel preconsuntivo 2016 patrimonio netto scende a 254 mln

Il patrimonio netto dell'Inps a fine 2016 scende a 254 milioni di euro rispetto ai 5,8 miliardi dei dodici mesi precedenti mentre l'avanzo di amministrazione si mantiene sopra i 36,6 miliardi di euro. E' quanto emerge dal rapporto annuale dell'istituto di previdenza. Il saldo finanziario mostra un saldo negativo di 180 milioni rispetto a quello posirivo di 1,4 miliardi del 2015. Il risultato economico d'esercizio è negativo per 6 miliardi, in miglioramento rispetto a -16,2 miliardi dell'anno precedente. L'Inps che i disavanzi sono principalmente da ricondurre alla perdita di coperture di alcune disposizioni previdenziali in vuigore da epoche remote, e sono amplificati dalla natura a ripartizione del nostro sistema previdenziale. Le principali aree di generazione del deficit sono lo squilibrio strutturale di alcune gestioni previdenziali, i costi non monetari quali la svalutazione crediti, i meccanismi di trasferimento allo Stato delle economie di bilancio realizzate dall'Inps sulle spese di funzionamento.

Jobs Act, Boeri: Rimosso tappo crescita imprese, no ruolo incentivi

"Quello che il contratto a tutele crescenti sembra avere fatto è rimuovere il tappo alla crescita delle imprese sopra la soglia dei 15 dipendenti. I nostri studi, nell'ambito del programma VisitInps Scholars dimostrano che c'è stata un'impennata nel numero di imprese private che superano la soglia dei 15 addetti: dalle 8.000 al mese di fine 2014, siamo passati alle 12.000 dopo l'introduzione del contratto a tutele crescenti. Gli incentivi fiscali non sembrano avere avuto alcun ruolo in questo contesto, come era legittimo attendersi dato che la decontribuzione era la stessa sopra e sotto la soglia". Così il presidente Inps Tito Boeri nella sua relazione annuale. "Questa crescita delle imprese può portare a vantaggi anche sul piano della formazione permanente - continua - Imprese che diventano più grandi riescono ad offrire maggiormente formazione sul posto di lavoro, fonte inizialmente di costi fissi, che possono essere meglio ammortizzati in grandi organizzazioni".

Inps: Fare figli per le donne riduce prospettive carriere, non per uomo

"La nascita di un figlio ha un impatto significativo e duraturo sulle scelte e le prospettive della madre, ma non su quelle del padre, aprendo un divario fra i percorsi lavorativi e i trend reddituali che non si colma nel tempo. Anche nel nostro paese, fare un figlio riduce sensibilmente le probabilità di continuare a lavorare e le prospettive di carriera per chi continua, senza che vi sia un simile impatto per gli uomini". Il dato emerge dal rapporto annuale Inps 2017.

"Questi dati evidenziano - secondo l'Inps - l’importanza di orientarsi verso politiche che spingano a modificare le scelte di allocazione del tempo tra lavoro e cura familiare, la divisione del lavoro e delle responsabilità genitoriali, come condizione per un’equa partecipazione al mercato del lavoro e una più semplice condivisione della vita familiare, con effetti positivi sul benessere dei genitori e sullo sviluppo dei figli. Della loro rilevanza sono sempre più consapevoli le autorità europee, che stanno dedicando crescente attenzione proprio ai temi della condivisione. Primi tentativi in questa direzione sono stati fatti anche nel nostro Paese, ad esempio, con l’introduzione del congedo obbligatorio per i padri, sia pure in via sperimentale e per un numero di giorni contenuto".

Inps: Donne più istruite rimangono a lavoro dopo maternità

"La propensione a lavorare, e possiamo aggiungere a rimanere al lavoro dopo la maternità, è nel nostro paese molto più alta tra le donne più istruite, con salari più elevati e questo spiega il gap salariale relativamente più contenuto rispetto ad altri paesi, mentre il numero di donne che lavorano è relativamente più basso". Il dato emerge dal rapporto annuale Inps 2017.

Inps, Boeri: Non solo pensioni, siamo istituto protezione sociale

"Sono 440 le prestazioni oggi erogate dall'Istituto, di cui solo 150 di natura pensionistica". Lo evidenzia il presidente Inps Tito Boeri nella sua relazione annuale. "Non siamo perciò più solo erogatori di Pensioni - aggiunge - Siamo il grande Istituto della protezione sociale in Italia e siamo orgogliosi di esserlo"

Inps: Italia maglia nera natalità in Ue, 1,27 figli per donna

"L’Italia è da anni negativamente caratterizzata nel confronto internazionale nel presentare un basso tasso di occupazione femminile abbinato a un tasso di natalità tra i meno elevati in Europa. Il numero di figli per donna è pari a 1,34 nel 2016 – 1,27 quello delle donne italiane – in calo costante ormai da anni, mentre il tasso di occupazione rimane in media al di sotto del 50%". Il dato emerge dal rapporto annuale Inps 2017.