Rassicurazioni sui conti, Borsa +0,61%. Spread in netto calo sotto i 255 punti

La prudenza mostrata oggi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Giovanni Tria sulle trattative con l'Ue sui conti pubblici italiani tranquillizza i mercati e sostiene Piazza Affari, dove il Ftse Mib chiude in rialzo dello 0,61%. In netta flessione lo spread, che chiude sotto i 255 punti base. Sul paniere principale di Borsa Italiana sono ben comprati i titoli industriali, a partire da quelli del settore dell'auto: Fca sale dello 0,94%, Cnh del 2,05%. Ben intonate anche Leonardo e Prysmian. Piu' timido il comparto bancario, dove spicca il rialzo di Bper (+0,94%), mentre e' ben comprato il risparmio gestito, con Banca Generali che sale del 2,24%. Dopo la presentazione del piano industriale al 2022 soffre Diasorin, che perde il 3,43%; sempre nel comparto sanitario in ribasso anche Recordati. Contrastato il lusso, con Ferragamo in calo e Moncler ben comprata (+1,43%). Stm (+2,35%) sale con i titoli tecnologici americani; Tim (+1,08%) con le indiscrezioni su un'operazione con Open Fiber. Fuori dal paniere principale rimbalzo del Credito Valtellinese, che sale di oltre 5 punti percentuali in attesa della presentazione del piano industriale la prossima settimana.