Rca auto, arriva la polizza di famiglia. Varrà la migliore classe di merito

"La commissione Finanze approva il mio emendamento al Dd fiscale utile alla riduzione delle tariffe Rc Auto. Mi sono impegnato in prima persona per una maggiore equità nella definizione delle classi di merito e dei relativi costi, è solo il primo passo della riforma in corso di definizione. La nuova norma attribuisce il diritto di assicurare tutti i veicoli posseduti in famiglia con la migliore classe di merito disponibile, compresi moto e scooter. Si è creata di fatto una classe di merito unica familiare". Lo annuncia il sottosegretario del Mef Alessio Villarosa dopo il voto notturno in commissione Finanze alla Camera.



"Se in una famiglia si ha la disponibilità di un veicolo assicurato in prima classe, tutti gli altri componenti del nucleo familiare potranno fruire della prima classe su qualsiasi altro veicolo, anche moto e scooter, e soprattutto anche se già assicurati e con classi di merito meno favorevoli, compreso la 14esima. Il progetto Rca più equa continua", aggiunge Villarosa.



Sempre sul tema, in Commissioni è stata approvata la norma che istituisce una banca-dati per scovare chi non paga il bollo auto, sempre nell'ambito delle misure per il contrasto all'evasione fiscale. Il decreto prevede che il sistema informativo del Pubblico registro automobilistico sara' alimentato anche con i dati delle tasse automobilistiche; i dati saranno poi girati all'Agenzia delle Entrate, alle Regioni e alle province autonome che procederanno a incrociare le informazioni con quelle a loro disposizione.



Sarà un disciplinare siglato da tutte le amministrazioni a regolare l'utilizzo dei dati. Introdotto anche un incentivo per l'acquisto di airbag per moto: dal 2020 si potrà detrarre fino a 250 euro (il 50% di una spesa massima di 500 euro) "per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale moto airbag"; lo stanziamento totale e' di 30 milioni l'anno. Approvata anche l'Iva al 4% per l'acquisto di auto ibride ed elettriche da parte di persone con disabilità.