Rcs, le forbici di Cairo e quegli stipendi mensili a quattro zeri...

Il dorso del Piemonte e del Friuli Venezia Giulia allo studio. Restyling vari. Un nuovo settimanale in arrivo da 100 mila copie (secondo le valutazioni dell'editore). Le sette fatiche di Cairo per rilanciare i ricavi di Rcs stanno per concretizzarsi in edicola, una leva da azionare per riportare la redditività in Via Rizzoli assieme a un attenta razionalizzazione dei costi. Ed è qui che il patron del Torino si è scontrato con le curiose eredità del passato di montezemoliana memoria, scherza qualcuno.

Pare infatti che al CorSera nelle buste paga Cairo abbia "visto cose che vuoi umani non potete neanche immaginare". Come stipendi da 20 mila euro mensili, un gruzzolone da 240 mila annuali, per scrivere (forse) due/tre pezzi al mese elargiti a una nota giornalista di costume. Voce in uscita a cui il buon Urbano ora sembra stia mettendo una pezza. Anche perché sta per approdare in Via Solferino la firma Marco Gramellini dalla Stampa., da pagare profumatamente.

Va bene la stretta agli spostamenti in taxi o l'indicazione di servirsi soltanto di biglietti del treno rigorosamente in seconda classe, ma se il capitolo costi vuole dare qualche risultato soddisfacente deve passare anche dalla carne viva del personale. Come anche il mancato rinnovo dei contratti a termine in scadenza o la sforbiciata ai compensi dei collaboratori. Il mercato e gli addetti ai lavori, però, aspettano il patron del Torino alla prova dello sviluppo, la grande sfida della matura editoria.