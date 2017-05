RCS rileva le quote di minoranza dell’Editoriale del Veneto



RCS MediaGroup annuncia di aver rilevato le quote di minoranza dai soci dell’Editoriale del Veneto, che dal 2002 edita il Corriere del Veneto, il quotidiano abbinato al Corriere della Sera nella regione.

Con questa acquisizione, RCS intende radicare la propria presenza nel territorio e il forte legame con il Corriere del Veneto, proseguendo nell’opera di riorganizzazione delle attività editoriali locali.

“Apprezzo molto l’operato dei soci che quindici anni fa hanno accolto la proposta di lanciare un quotidiano locale insieme al Corriere della Sera e ne hanno sostenuto la crescita e il successo” dice il presidente di RCS MediaGroup Urbano Cairo. “E sono grato che abbiano accolto la nostra richiesta di acquisizione, dimostrando un amore per il Corriere del Veneto che va oltre le pure logiche imprenditoriali”.

“Dare vita a questo giornale e accompagnarlo nel suo radicamento è stato un impegno importante e coinvolgente” conferma il presidente dell’Editoriale del Veneto Pilade Riello. “Grazie allo sforzo di tutti i soci e all’ottimo lavoro dei direttori, Ugo Savoia e Alessandro Russello, e della redazione, il Corriere del Veneto è diventato un punto di riferimento per i lettori, gli interlocutori istituzionali e tutti gli operatori culturali, economici e sociali della nostra regione”.

L’operazione si inquadra nella strategia di consolidamento della presenza sul territorio intrapresa dal Gruppo RCS, che negli anni recenti ha già acquisito le quote dei precedenti soci locali anche in Trentino Alto Adige, dove edita il Corriere dell’Alto Adige e il Corriere del Trentino, a Bologna, dove edita il Corriere di Bologna, e in Campania e Puglia, dove edita il Corriere del Mezzogiorno.