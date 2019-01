Real club più ricco del mondo. La Juve? E' fuori dalla top ten

Il Real Madrid è la squadra di calcio piu' ricca del mondo, con un fatturato che ha raggiunto nella stagione 2017-2018 la cifra record di 750,9 milioni (in crescita da 674,6). E' quanto emerge dal report Deloitte Football Money League, arrivato alla ventiduesima edizione. I "blancos" riconquistano così la vetta, che l'anno scorso apparteneva al Manchester United.





Completano il podio il Barcellona (690,4 milioni da 648,3 l'anno precedente, quando era terzo) e lo stesso United (666 milioni da 676,3). Complessivamente la top ten è dominata dai club inglesi (sei), sostenuti da un monte diritti Tv sempre in crescita: oltre al Manchester United, nei primi dieci entrano Manchester City (che si conferma quinto con 568,4 milioni, in crescita da 527,7), Liverpool (in progresso al settimo dal nono posto con 513,7 milioni da 424,2), Chelsea (che resta ottavo con 505,7 milioni da 428), Arsenal (scivola al nono posto dal sesto con 439,2 milioni da 487,6) e Tottenham (in rialzo al decimo dall'undicesimo posto con 428,3 milioni da 359,5).





Nessuna italiana tra le prime dieci della Money League: la Juventus scivola infatti all'undicesimo posto dal decimo dello scorso anno con fatturato in lieve calo a 394,9 milioni da 405,7. In recupero invece l'Inter, al 14esimo posto dal 15esimo con ricavi a 280,8 milioni (da 262,1), la Roma (rientra nella top 20 al 15esimo posto con 250 milioni di fatturato da 171,8) e il Milan (rientra al 18esimo posto con 207,7 milioni da 191,7). Esce invece dalla top 20 il Napoli, che scivola al 21esimo posto dal 19esimo.