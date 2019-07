Recordati, profitti in crescita nel semestre a 174 milioni

Il gruppo Recordati ha riportato per il primo semestre dell'anno un utile netto pari a 174,3 milioni, in crescita del 6,1% rispetto al primo semestre 2018, con un'incidenza sui ricavi del 23,4%. Questi ultimi sono aumentati nel periodo del 6,8% a 743,3 milioni. I ricavi internazionali sono invece cresciuti del 6,9%. Per quanto riguarda le altre voci, l'Ebitda e' salito del 7,4% a 279,3 milioni mentre la posizione finanziaria netta al 30 giugno 2019 evidenzia un debito netto di 610,9 milioni che si confronta con un debito netto di 588,4 milioni al 31 dicembre 2018. Il patrimonio netto e' pari a 1,071 miliardi.



"I risultati ottenuti nel primo semestre evidenziano la continua crescita del gruppo - ha dichiarato l'ad Andrea Recordati - Inoltre, sono state intraprese importanti iniziative per la crescita a livello mondiale delle nostre attivita' dedicate ai trattamenti per malattie rare". 'Tenuto conto del positivo andamento del primo semestre e del contributo dei nuovi prodotti acquisiti - ha aggiunto il ceo - sono state riviste le nostre previsioni economiche per l'anno 2019. Prevediamo, quindi, di realizzare ricavi compresi tra 1,46 e 1,48 miliardi, un Ebitda compreso tra 535 e 545 milioni milioni, un utile operativo compreso tra 460 e 470 milioni e un utile netto compreso tra 330 e 335 milioni'.



"Oltre alla licenza esclusiva per Juxtapid nel Giappone, nel mese di luglio - ha aggiunto l'amministratore delegato - e' stato firmato un accordo per l'acquisizione di due prodotti, Signifor e Signifor Lar, e un prodotto innovativo in fase di registrazione, l'osilodrostat, per malattie rare di origine endocrinologico. Questa acquisizione e' un passo importante per il raggiungimento degli obiettivi del nostro piano triennale, sia per l'opportunita' rappresentata dall'ulteriore crescita di Signifor, che per il significativo potenziale di crescita di osilodrostat a livello mondiale. I due prodotti insieme, a regime, potrebbero generare vendite di oltre 200 milioni".