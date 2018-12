Recordati acquisisce Tonipharm in Francia

Recordati annuncia di avere sottoscritto un accordo per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Tonipharm Sas, società francese con sede a Boulogne-Billancourt nei dintorni di Parigi, attiva prevalentemente nel mercato dell'automedicazione con prodotti da banco, che prevede di realizzare nel 2018 un fatturato pari a circa 26,5 milioni di euro. Il closing dell'operazione, di cui non vengono diffusi dettagli economici, è atteso entro fine anno. Tonipharm è nata nel 1991 e promuove un ampio portafoglio di prodotti di automedicazione, oltre ad alcuni farmaci soggetti a prescrizione medica, si legge in una nota di Recordati. Le vendite della società sono realizzate principalmente dalla linea di prodotti a marchio Ginkor, farmaci da banco a base di ginko biloba molto conosciuti nel mercato d'oltralpe. L'azienda promuove anche Alodont*, una linea di prodotti per l'igiene orale. "L'acquisizione di Tonipharm rappresenta un'ulteriore opportunità per arricchire il nostro portafoglio nel mercato francese dei prodotti di automedicazione, con marchi affermati e importanti quote di mercato - dichiara Andrea Recordati, Amministratore delegato - Continuiamo a sviluppare la nostra presenza nell'area dei farmaci da banco, che rimane un importante settore di diversificazione in un mercato in crescita, e i marchi Tonipharm rappresentano un valido complemento al nostro portafoglio".