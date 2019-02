Recordati, Ornskov presidente; Andrea Recordati resta ad

L'assemblea dei soci di Recordati ha rinnovato il consiglio di amministrazione del gruppo per gli esercizi 2019-2021: a farne parte Flemming rnskov, Andrea Recordati, Fritz Squindo, Giampiero Mazza, Javier De Jaime Guijarro, Sren Vestergaard-Poulsen, Cathrin Petty, Jo Le Couilliard, Michaela Castelli, Alfredo Altavilla, eletti dalla lista di maggioranza presentata da Fimei, titolare di una partecipazione del 51,79% del capitale sociale, e Silvia Candini, eletta dalla lista di minoranza presentata da Sgr e investitori istituzionali titolari. Al termine dell'assemblea si e' riunito il nuovo cda che ha nominato Flemming rnskov presidente, Alfredo Altavilla vicepresidente e ha confermato Andrea Recordati amministratore delegato, confermando altresi' a quest'ultimo le deleghe gia' attribuitegli in precedenza.



"Vorrei innanzitutto sinceramente ringraziare i membri del Consiglio d'Amministrazione uscente per il loro importante contributo nel delineare e dare esecuzione alla vincente strategia del gruppo negli anni passati. I loro suggerimenti e supporto sono stati fondamentali per la continua e solida crescita e sviluppo del gruppo", ha dichiarato Andrea Recordati. "Sono molto soddisfatto della nomina di un Consiglio cosi' qualificato, che ha una ampia esperienza e doti dileadership e combina volti nuovi con la continuita' di alcuni membri esecutivi e non esecutivi gia' presenti. Sono lieto di lavorare insieme a Flemming e ai nuovi membri del Consiglio nell'interesse di tutti i nostri azionisti per continuare a sviluppare il Gruppo sulle linee strategiche che hanno assicurato la nostra crescita sia nell'ambito dell'area delle malattie rare sia nell'area primary and specialty care", ha concluso l'ad.