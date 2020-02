"Recupero del Pil nel primo semestre". Cauto ottimismo del ministro Gualtier

Gualtieri: Recupero economia in primo semestre 2020 - "Alcuni indicatori sembrano far pensare a recupero in primo semestre 2020 al quale intende concorrere l'azione di governo". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, dal palco del 26esimo Assiom Forex a Milano.

Gualtieri: Altalena tra positività e rischi rallentamento economia globale - "L'economia italiana si colloca in un contesto macroeconomico internazionale che all'esordio di questo decennio sembra vivere tra un'altalena tra eventi e dati incoraggianti e rischi di un rallentamento dell'economia globale". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, dal palco del 26esimo Assiom Forex di Brescia. "Nell'ultimo biennio - ha continuato - abbiamo visto fattori di perturbazione del clima economico che hanno fortemente pesato su clima internazionale. Il primo accordo tra Stati Uniti e Cina ha rasserenato un quadro che resta incerto". Per Gualtieri, "continua il clima di incertezza".

Coronavirus, Gualtieri: Impatto negativo su Cina difficile da valutare - Dal coronavirus "ci si aspetta un impatto negativo sulla crescita dell'economia cinese difficile da valutare, che potrebbe essere limitato a pochi decimi di punto, anche se non si poi escludere effetti più ampi". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, parlando dal palco del ventiseiesimo Assiom Forex di Brescia.

Gualtieri: Alcuni politici trattano spread con sufficienza - "Questo legame tra spread e economia reale è un elemento sul quale il dibattito nel nostro paese a volte non si sofferma con sufficiente attenzione. Non sono pochi gli esponenti politici che affrontano questo tema con un certo grado di sufficienza dimenticando che lo spread misura lo stato di salute delle finanze pubbliche, la fiducia che gli investitori ripongono nell'Italia e configura insieme ad altre variabili il contesto in cui maturano le decisioni di allocazione delle risorse e le altre azioni o inerzie che guidano il nostro paese verso la stagnazione oppure la crescita". Così dal palco dell'Assiom Forex di Brescia il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri.

Gualtieri: Da calo spread +1,4 punti percentuali su Pil - "Secondo le stime basate sui modelli del Tesoro il restringimento dello spread tra i nostri titoli di Stato e i Bund registrato da giugno 2019 a oggi, a parità di altre condizioni, porterà a un incremento degli investimenti fissi lordi di 3,2 punti percentuali cumulati dal 2019 alla fine del 2022, dei consumi privati di 2,2 punti e del Pil di 1,4 punti". Lo ha detto dal palco dell'Assiom Forex di Brescia il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri.

Gualtieri: Per 2019 deficit/Pil inferiore a stime - "In un quadro in cui rileviamo un buon andamento della finanza pubblica i dati sul 2019 ci inducono a ipotizzare un rapporto deficit/pil inferiore alle previsioni". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel suo discorso all'Assiom Forex di Brescia. "Anche i dati del 2020 consentono qualche ottimismo sui conti pubblici: a gennaio è stato realizzato un fabbisogno di cassa inferiore rispetto al mese precedente, un miglioramento che continua dagli ultimi quattro mesi", ha aggiunto il ministro.

Mes, Gualtieri: Discussione su riforma riprenderà a marzo - Sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità "è in atto un processo di discussione per completamento della riforma che non avrà luogo nel prossimo Eurogruppo", previsto a febbraio. Così il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, rispondendo a una domanda durante una tavola rotonda al ventiseiesimo Assiom Forex di Brescia. "La discussione - ha aggiunto - riprenderà a marzo e in quel momento faremo il punto sul processo di riforma del Mes".