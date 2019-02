Al via redditodicittadinanza.gov.it. Lunedì presentazione di sito e card

Domani, lunedi' 4 febbraio, alle ore 15, presso Auditorium Enel (via Regina Margherita, 125), si svolgera' la presentazione del sito ufficiale e della card del Reddito di cittadinanza. Lo si legge in una nota della presidenza del Consiglio.

Reddito: Di Maio, domani online redditodicittadinanza.gov.it - Domani presento all'Italia il sito internet del Reddito di cittadinanza, il sito redditodicittadinanza.gov.it sara' abilitato per tutto il Paese e spieghera' agli italiani quali documenti per fare a marzo la domanda sul Reddito". Lo annuncia il vice premier Luigi Di Maio all'Aquila, parlando a margine di una manifestazione elettorale a sostegno della candidata del Movimento Cinque stelle Sara Marcozzi, del Reddito di cittadinanza.

R.Cittadinanza: Di Maio, domani presento anche card - "Domani presento anche la prima card del reddito di cittadinanza nella storia di questa Repubblica, sara' la prima di milioni di card elettroniche che erogheranno il reddito e quindi permetteranno all'economia dei territori di crescere perche' questo reddito sara' speso presso i commercianti e le imprese di tutto il Paese". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio.



R.Cittadinanza: Tridico, controlli da sistema integrato dati - I controlli sul reddito di cittadinanza saranno affidati a "un sistema integrato di dati che fa capo all'Inps che attraverso i codici fiscali incrocia i dati. Oggi e' tutto possibile. Non e' un controllo casa per casa". Lo spiega Pasquale Tridico, uno dei 'padri della riforma' del reddito di cittadinanza e consigliere economico del Ministero del Lavoro, a PresaDiretta. "Un reddito minimo che preveda sostegno al reddito e patto per il lavoro per favorire il reinserimento di quegli inattivi, quei Neet, e' l'equilibrio migliore che si poteva raggiungere oggi", sottolinea Tridico.

R.Cittadinanza: Tridico, incentivo a imprese per assunzioni - "C'e' un meccanismo all'interno del reddito di cittadinanza che e' la combinazione di due elementi molto importanti: l'incentivo all'impresa che assume il beneficiario del reddito di cittadinanza, che funziona in modo tanto piu' generoso quanto piu' il beneficiario e' assunto all'inizio del programma, accompagnato da una offerta di lavoro congruo su tutto il territorio nazionale fino alla terza offerta". Cosi' Pasquale Tridico, uno dei 'padri della riforma' del reddito di cittadinanza e consigliere economico del Ministero del Lavoro, a PresaDiretta che lo intervista per la puntata 'Poveri noi' in onda domani su Rai3. Sulla mancanza di lavoro, soprattutto al sud, Tridico sottolinea che "le norme non creano lavoro, quello che crea lavoro in posti vacanti sono gli investimenti, la domanda aggregata", aggiungendo che "il reddito di cittadinanza nei prossimi mesi e anni sara' accompagnato da un grande piano di investimenti". E in quest'ottica, precisa il consigliere, "Tria ha creato una task force degli investimenti al Tesoro proprio per lanciare gli investimenti pubblici con tanti tecnici che servono a fare progetti per il Paese. Attraverso il reddito di cittadinanza ci sono programmi di formazione al lavoro coerenti".