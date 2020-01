Reddito cittadinanza a 1,041 mln di famiglie.Il 19% in Campania, il 61% al Sud

Principalmente al Sud e in Sicilia e in Sardegna, sono 1,041 milioni le famiglie che beneficiano di reddito o pensione di cittadinanza: lo comunica l'Inps, spiegando che l'importo medio ammonta a 493 euro. Al 7 gennaio 2020, fa sapere l'istituto, 1,6 milioni di nuclei hanno presentato domanda di reddito o pensione di cittadinanza all'Inps: 1,1 milioni (il 67%) sono state accolte, 88.000 (il 5%) sono in lavorazione e 457.000 (il 28%) sono state respinte o cancellate. Da aprile 2019 a oggi 56.000 nuclei sono decaduti dal diritto.



I 1,041 milioni di nuclei beneficiari sono costituiti per 916.000 da percettori di reddito di cittadinanza, con 2,4 milioni di persone coinvolte, e per 126.000 percettori di pensione di cittadinanza, con 143.000 persone coinvolte. I nuclei percettori si concentrano nelle regioni del Sud e nelle Isole, raggiungendo il 61% del totale, seguono le regioni del Nord con il 24% ed infine quelle del Centro con il 15%. La regione con il maggior numero di nuclei percettori di reddito o pensione di cittadinanza è la Campania (19% delle prestazioni erogate), seguita dalla Sicilia (17%), dal Lazio e dalla Puglia (9%); nelle quattro regioni citate risiede il 55% dei nuclei beneficiari.

Se si guarda alle domande accolte (1,1 milioni nel complesso) in Piemonte, Lombardia e Veneto, ci sono in totale poco più di 188.000 famiglie beneficiarie a fronte delle 210.000 della sola Campania. La seconda Regione per numerosità di beneficiari è la Sicilia (189.921) mentre l'Emilia si ferma a 39.170.



Fra i percettori 1,6 milioni nelle regioni del Sud e nelle Isole, 539.000 nelle regioni del Nord e 344.000 in quelle del Centro. Quanto alla cittadinanza dei richiedenti, nel 90% dei casi risulta erogata a un italiano, nel 6% a un cittadino extra-comunitario in possesso di un permesso di soggiorno, nel 3% ad un cittadino europeo ed infine nell'1% a familiari dei casi precedenti.